Slušaj vest

Policija je uhapsila mladića koji je zapalio kola Baki Prasetu, saznaje Kurir.

Njemu je nakon hapšenja određeno zadržavanje, naveli su iz Prvog  osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što su policijski službenici utvrdili identitet lica, odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, prema osumnjičenom Z.R. (23) zbog krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti - navodi se u saopštenju i dodaje:

Zapaljen auto Bake Praseta Foto: Kurir, Kurir/Ljilja Stanišić

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u Beogradu u Hercegovačkoj ulici, u toku noći između 15. i 16.02.2026. godine podmetnuo požar na putničkom motornom vozilu marke Mercedes-Benz tip Brabus, oštećenog Bogdana Ilića. U zakonskom roku osumnjičeni će biti sproveden u tužilaštvu radi saslušanja, nakon čega će se tužilaštvo dalje oglasiti.

Iz Prvog osmovnog tužilaštva saopšteno je i da je predmet preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu koje će dalje postupati.

Ne propustiteStarsBAKI PRASETU UNIŠTEN JOŠ JEDAN AUTO? Besna mašina vredi 700.000€, isplivao snimak: "Čovek me je udario i odvalio mi je zadnji deo..."
baka prase.png
StarsPALJENJE AUTOMOBILA BAKE PRASETA POVEZANO SA KAVAČKIM KLANOM?! Jutjuber se požalio na reket: Kriminal je nemilosrdan, zbog ovoga ga pritiskaju
baka prase.png
StarsBAKA PRASE OTKRIO NOVE DETALJE SA ISPITIVANJA: Policija me pitala na koga sumnjam da je zapalio "brabus", nisam pomenuo Dekija!
baka.jpg
StarsSVI SKANDALI BAKE PRASETA KOJEM JE ZAPALJEN MERCEDES OD 500.000 €! Bahaćenje, jezivo vređanje žena, dobio trajnu zabranu na Jutjubu, a zarađuje milion €
Baka Prase