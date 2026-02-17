Slušaj vest

Policija je uhapsila mladića koji je zapalio kola Baki Prasetu, saznaje Kurir.

Njemu je nakon hapšenja određeno zadržavanje, naveli su iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što su policijski službenici utvrdili identitet lica, odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, prema osumnjičenom Z.R. (23) zbog krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u Beogradu u Hercegovačkoj ulici, u toku noći između 15. i 16.02.2026. godine podmetnuo požar na putničkom motornom vozilu marke Mercedes-Benz tip Brabus, oštećenog Bogdana Ilića. U zakonskom roku osumnjičeni će biti sproveden u tužilaštvu radi saslušanja, nakon čega će se tužilaštvo dalje oglasiti.