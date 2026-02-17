UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA PALJENJE KOLA BAKE PRASETA! Oglasilo se Tužilaštvo
Policija je uhapsila mladića koji je zapalio kola Baki Prasetu, saznaje Kurir.
Njemu je nakon hapšenja određeno zadržavanje, naveli su iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što su policijski službenici utvrdili identitet lica, odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, prema osumnjičenom Z.R. (23) zbog krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u Beogradu u Hercegovačkoj ulici, u toku noći između 15. i 16.02.2026. godine podmetnuo požar na putničkom motornom vozilu marke Mercedes-Benz tip Brabus, oštećenog Bogdana Ilića. U zakonskom roku osumnjičeni će biti sproveden u tužilaštvu radi saslušanja, nakon čega će se tužilaštvo dalje oglasiti.
Iz Prvog osmovnog tužilaštva saopšteno je i da je predmet preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu koje će dalje postupati.