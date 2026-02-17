Slušaj vest

Brza reakcija spasila muškarca

- Kada smo došli, zatekli smo veliki broj policijskih ekipa, ali i 12 vatrogasaca spasilaca koji su pružili svu potrebnu pomoć. Na sreću, muškarac nije povređen jer je uspeo da izađe iz vozila i dođe do obale - za Kurir televiziju, rekao je svedok.

Foto: Kurir Televizija

- Bilo je i prolaznika koji su se zatekli u blizini. Čuo sam njihove komentare dok su vatrogasci pokušavali da lociraju vozilo.

Drama na Dunavu

Svedok je opisao kako je muškarac pao u Dunav, bio prestravljen, dok su vatrogasci i spasioci pokušavali da pronađu njegovo vozilo.

- Bio sam u kafiću i video sam kada je čovek upao u Dunav. Odmah sam izleteo i video ga kod keja, gde su ga vatrogasci smestili. Bio je prestravljen, a vozilo je još uvek plutalo, delimično potonulo. Sada vatrogasci i spasioci pokušavaju da ga pronađu - objasnio je sagovornik.

1/3 Vidi galeriju Akcija izvlačenja vozila iz Dunava na Adi Huji Foto: Petar Aleksić

Nažalost, ovo nije prvi put da ovde dođe do saobraćajne nezgode. Srbija još uvek pamti nesreću pre deset godina, kada je nekoliko mladih ljudi izgubilo život na istom mestu, upravo ovde na Adi Huji.

DRAMA NA ADI HUJI Vozilo upalo u Dunav, spasioci reagovali na vreme: "Bio je prestravljen, a vozilo je još uvek plutalo" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs