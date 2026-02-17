Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije u sedištu i Bezbednosno-informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, pronašli su i uhapsili Z. R. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti,  a vezi sa paljenjem automobila Bogdanu Iliću poznatijem kaoBaka Prase.

On se sumnjiči da je 16. februara 2026. godine oko 3.26 časova, u Beogradu, u Hercegovačkoj ulici namerno izazvao požar na vozilu marke “mercedes G 800 brabus” vlasnika Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Zapaljen auto Bake Praseta Foto: Kurir, Kurir/Ljilja Stanišić

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastavlja dalji rad na identifikaciji i procesuiranju svih izvršilaca ovih krivičnih dela.

Ne propustiteStarsBAKI PRASETU UNIŠTEN JOŠ JEDAN AUTO? Besna mašina vredi 700.000€, isplivao snimak: "Čovek me je udario i odvalio mi je zadnji deo..."
baka prase.png
StarsPALJENJE AUTOMOBILA BAKE PRASETA POVEZANO SA KAVAČKIM KLANOM?! Jutjuber se požalio na reket: Kriminal je nemilosrdan, zbog ovoga ga pritiskaju
baka prase.png
StarsBAKA PRASE OTKRIO NOVE DETALJE SA ISPITIVANJA: Policija me pitala na koga sumnjam da je zapalio "brabus", nisam pomenuo Dekija!
baka.jpg
StarsSVI SKANDALI BAKE PRASETA KOJEM JE ZAPALJEN MERCEDES OD 500.000 €! Bahaćenje, jezivo vređanje žena, dobio trajnu zabranu na Jutjubu, a zarađuje milion €
Baka Prase