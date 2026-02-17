SUMNJIČI SE I ZA IZNUDU! MUP se oglasio o uhapšenom zbog paljenja automobila Bake Praseta: Ovo su detalji
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije u sedištu i Bezbednosno-informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, pronašli su i uhapsili Z. R. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti, a vezi sa paljenjem automobila Bogdanu Iliću poznatijem kaoBaka Prase.
On se sumnjiči da je 16. februara 2026. godine oko 3.26 časova, u Beogradu, u Hercegovačkoj ulici namerno izazvao požar na vozilu marke “mercedes G 800 brabus” vlasnika Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastavlja dalji rad na identifikaciji i procesuiranju svih izvršilaca ovih krivičnih dela.