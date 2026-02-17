Slušaj vest

Muškarac Z.R. (23) uhapšen je danas pod sumnjom da je učestvovao u paljenju automobila popularnog jutrjubera Bogdna Ilića - Bake Praseta, kao i za iznudu.

Sumnja se da je 16. februara 2026. godine oko 3.26 časova, u Beogradu, u Hercegovačkoj ulici namerno izazvao požar na vozilu marke "mercedes G 800 brabus" u vlasništvu Bogdana Ilića.

Kako je Baka Prase ranije izjavio, veruje da mu je automobil zapaljen jer "nije hteo da plaća reket", a Z.R. se sada tereti za iznudu u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Taj "brabus" vredi oko pola miliona evra.

POGLEDAJTE KAKO JE Z.R. PRIVEDEN:

Privođenje osumnjičenog za paljenje automobila Bake Praseta Izvor: Mup Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.