Mladić Nikola Adrović (28) iz Leskovca umro je danas u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, četiri dana nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u blizini Bavke u kojoj je zadobio povrede opasne po život.

Od njega su se potresnom porukom na društvenim mrežama oprostile kolege.

- Sa neizmernom tugom i bolom primili smo vest o tragičnom stradanju našeg mladog kolege Nikole Adrovića. Otišao je prerano, u godinama kada je život tek trebalo da pokaže svu svoju snagu i lepotu.Pamtićemo ga po osmehu, energiji i drugarstvu koje je nesebično delio sa svima nama - naveli su i dodali:

- Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u našem kolektivu i među sindikalnim drugovima.
U ime sindikalne organizacije i svih članova, izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće njegovoj porodici, rodbini i prijateljima. U ovim teškim trenucima stojimo uz vas i delimo vašu tugu. Neka mu je večna slava i hvala.

Nesreća se dogodila u noći između petka i subote, oko 23.20 sati kada je, prema informacijama iz policije, Nikolu kao pešaka udarilo vozilo marke „pežo“ kojim je upravljala T.K. (34) iz Vlasotinca.

