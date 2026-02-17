Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Salcburg-Iclingu kada je srpski državljanin, koji je bio za volanom kombija udario i oborio ženu iz Bosne i Hercegovine koja je zadobila teške povrede.

Kako su izjavili iz hitne pomoći za Salzburg24, reč je o težoj nezgodi, u kojoj je izrazito ozbiljne povrede zadobila 54-godišnja žena pešak, koja je hitno transportovana u bolnicu.

Prema policijskom izveštaju od utorka popodne, žena iz Bosne i Hercegovine pokušavala je da pređe ulicu između Rajfajzenove ulice i Ulice Rose Keršbaumer kada je na nju naleteo kombi kojim je upravljao 51-godišnji vozač iz Srbije.

Nakon prvobitne medicinske pomoći koju je pružio lekar hitne pomoći na licu mesta, 54-godišnjakinja je prevezena u Opštu bolnicu Salcburg.