Slušaj vest

Automobil je sleteo u reku na Adi Huji. Vozilo je u međuvremenu izvučeno iz Dunava, a u incidentu nije bilo povređenih.

Voditeljka Kurir televizije, Slađana Nedeljković, našla se na licu mesta sa najnovijim informacijama:

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

- Oko 15 časova dogodila se prava drama nedaleko od restorana Vagner na Adi Huji, kada je muškarac vozeći svoj automobil upao u reku. Na svu sreću, muškarac je u stabilnom stanju, prošao je bez povreda, a kako smo i saznali na licu mesta, on je uspeo na vreme da napusti automobil.

Nedeljkobvić za Redakciju kaže da su na licu mesta bili pripadnici policije i vatrogasne jedinice, kojih je bilo ukupno 12 i koji su sve činili kako bi izvukli vozilo koje je sve vreme plutalo u reci:

1/5 Vidi galeriju Ada Huja, muškarac sleteo automobilom u vodu Foto: Kurir Televizija

- Na licu mesta smo mogli da primetimo jedno vatrogasno vozilo, čamac, ali i brod koji je omogućavao spasiocima da u ovoj akciji uspešno izvuku vozilo muškarca. Prema rečima muškarca u vozilu je bio samo on.

Kurir televizija je na licu mesta i razgovarala i sa čovekom koji je bio očevidac ove saobraćajne nesreće:

Sagovornik Kurira Foto: Kurir Televizija

- Ja sam izleteo, on je već bio negde kod keja dole. Bio je prestravljen, a vozilo još je bilo tu, videlo se, nije skroz potonulo. Ja ne znam kako je on ovde mogao da upadne - ispričao je očevidac.

Najveće tragedije na istom mestu

Podsetimo, u blizni mesta gde je automobil sleteo u ledeni Dunav, tokom prethodnih godina dogodile su se neke od najvećih tragedija u kojima su ugašeni mladi životi.

Na samo pedesetak metara od mesta na kom je danas automobil upao u Dunav i dalje stoji spomen tabla na jednu od najvećih tragedija koja je potresla Srbiju 22. novembra 2014. Kobne noći, posle provoda u gradu BMW za čijim je volanom bio tek punoletni Dušan Jovanović, sleteo je u ledenu reku. U BMW-u smrti ostali su zarobljeni Nemanja Antić, Anastasija Stajić i Miloš Janković, dok je troje njihovih saputnika među kojima i vozač preživelo zahvaljujući gostima obližnjeg restorana na Adi Huji koji su videli automobil koji velikom brzinom uleće u reku.

1/5 Vidi galeriju U sletanju BMW-a u Dunav poginulo troje mladih Foto: Petar Aleksić, Zorana Jevtić

Uspeli su da izvuku vozača koji je imao 19 godina, i tek punoletnog mladića i devojku koji su bili povređeni. Do još troje mladih koji su ostali zarobljeni u vozilu, nisu uspeli da dođu.

Zbog teške nesreće koju je izazvao vozeći sa 110 kilometara na sat Jovanovć je pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora.

Na gotovo istom mestu na kom je nastradalo troje mladih, muškarac star oko 50 godina i devojka koja je bila sa njim u automobilu sleteli su 9. januara 2018. godine u Dunav.

s Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs