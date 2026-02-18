Slušaj vest

Danas u 15 časova na gradskom groblju u Novom Sadu biće održana sahrana Tatjane Ječmenice, proslavljene teniserke koja je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača. Njen suprug, Darko Jevtić, koji je u sudaru džipa i kamiona teško povređen, više se ne nalazi u indukovanoj komi, diše bez aparata, ali je i dalje u kritičnom stanju.

Advokat Dragomir Mrdalj objasnio je u emsiiji "Redakcija" kako sa pravnog aspekta teče istraga i veštačenje vozila koja su učestvovala u ovoj saobraćajnoj nezgodi.

Dragomir Mrdalj Foto: Kurir Televizija

Kako kaže, prvenstveno se donosi naredba o sprovođenju istrage, imajući u vidu da za ovo krivično delo je predviđena kazna zatvora od 5 do 15 godina, pa je donošenje naredbe o sprovođenju istrage obavezno u ovoj konkretnoj situaciji:

- Naredbu donosi nadležno tužilaštvo, to je Više javno tužilaštvo u Beogradu. I u toj naredbi, tokom postupka, donosi se naredba o saobraćajno tehničkom veštačenju.

Saobraćajno tehničko veštačenje je stručna analiza saobraćajnih nezgoda kojom se utvrđuje brzina kretanja, mesto sudara, tehnička ispravnost vozila, uzroci udesa, mogućnost izbegavanja opasne situacije i ovaj proces uključuje analizu tragova kočenja, oštećenja na vozilu, skicu lica i mesta, utvrđivanje propusta vozača.

1/12 Vidi galeriju Tatjana Ječmenica Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

"Moraju da se cene svi dokazi u postupku"

Samo veštačenje ima ulogu da sudu, odnosno tužilaštvu, pruži potrebnu pomoć, onda kada se radi o važnim pitanjima u pogledu kojih sam organ postupka ne poseduje potrebna stručna znanja.

- Organ postupka određuje veštačenje. Po pravilu se određuje jedan veštak, a kada je složeno veštačenje može da ga radi i dva ili više veštaka. Veštačenje se može poveriti i određenoj stručnoj ustanovi, na primer Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Za ovo krivično delo je predviđen zatvor od 5 do 15 godina - kaže Mrdalj i dodaje:

- Tužilac je taj koji vodi postupak i moraju da se cene svi dokazi u postupku i na kraju se donosi odluka od strane suda nakon što se izvedu svi dokazi. Na kraju, sud mora da utvrdi da li postoji i doprinos jedne i druge strane u nastanku ove saobraćajne nezgode.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima uređuje pravila u saobraćaju i ponašanje učesnika u saobraćaju. Mrdalj tvrdi da postoje određena pravila koja se moraju poštovati, te da se mora sagledati brzina kretanja vozila:

- U ovoj konkretnoj situaciji čovek za koga se utvrđuje kada je odgovoran za nastanak ove saobraćajne nezgode, jasno će snositi određene pravne posledice.

OVO JE KAZNA ZATVORA KOJA PRETI VOZAČU KAMIONA, KOJI JE UDARIO TENISERKIN AUTOMOBIL! Oglasio se advokat povodom smrti Tatjane Ječmenice: Snosiće posledice Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs