U Smederevu je jutros došlo do saobraćajne nesreće, kada su se sudarila dva kamiona.

Nakon saobraćajne nesreće, jedna osoba ostala je zaglavljena u vozilu, i na teren u Smederevo su upućeni pripadnici vatrogasno - spasilačke službe.

Akcija spasavanja je još u toku, još uvek nema zvaničnih informacija o stepenu povreda zaglavljenog lica.

