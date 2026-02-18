Stravičan sudar teretnjaka u Smederevu, jedna osoba ostala zaglavljena u kabini, vatrogasci na terenu
Hronika
U Smederevu je jutros došlo do saobraćajne nesreće, kada su se sudarila dva kamiona.
Nakon saobraćajne nesreće, jedna osoba ostala je zaglavljena u vozilu, i na teren u Smederevo su upućeni pripadnici vatrogasno - spasilačke službe.
Akcija spasavanja je još u toku, još uvek nema zvaničnih informacija o stepenu povreda zaglavljenog lica.
(Informer)
