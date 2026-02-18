Slušaj vest

Branislav Milenković (24), koji je u novembru prošle godine brutalno pretučen ispred prodavnice na Vračaru na dan krsne slave, podlegao je povredama.

Mladić se 85 dana borio za život nakon teških povreda koje je zadobio. Kako prenose mediji, u jednom periodu je postao svestan i oporavak je krenuo, ali se nakon toga stanje pogoršalo.

Brutalno pretučen

Na Vračaru u Beogradu je na Aranđelovdan prošle godine došlo do tuče ispred jednog marketa posle svađe dvojice muškaraca.

- Napada se dogoido u Makenzijevoj ulici oko 14.45 časova kada je, kako se sumnja, M. P. (21) posle svađe udario u glavu muškarca koji je od siline udarca pao i udario glavom o beton - navodi Kurirov izvor i dodaje:

- Povređeni je bez svesti transportovan u Urgentni centar u Beogradu, a brzom i efikasnom akcijom policije osumnjičeni napadač je uhapšen.

Prema rečima očevidaca, prvu pomoć povređenom mladiću pružio je poznati voditelj TV Pink Nemanja Velikić.

- Voditelj se slučajno zatekao na tom mestu. Kada je video da muškarac onesvešćen leži na pločniku prišao je da pomogne - naveo je očevidac.

Nemanja Velikić otkrio detalje

Stupili smo tada u kontakt sa poznatim TV novinarom, koji nam je otkrio sve detalje.

- Sve se odigralo brzo, čini mi se u desetak minuta. Slučajno sam se našao na tom mestu - rekao je Nemanja, pa nastavio:

- Stajao sam na pešačkom prelazu, a na pet metara od mene, ispred jednog marketa, odjednom je izbila tuča dvojice mladića. Dvadesetjednogodišnji M. P. , saznao sam kasnije u medijima inicijale i godine, je izašao iz pomenute prodavnice i kratko se svađao sa drugim mladićem, a onda je došlo do fizičkog obračuna. Okrenuo sam se i u tom momentu video kako nokautira drugog dečka koji pada preko ograde i udara direkto teme glave u pločnik. Odmah je krenulo obimno krvarenje. Taj tup zvuk udarca glave o beton mi i dalje zvoni u ušima, prizor je bio jeziv.

Brza reakcija prisutnih

Kako je otkrio, odmah je pritekao u pomoć, kao i drugi prolaznici.

- Prišao sam i odmah pozvao policiju, a druga sugrađanka, koja je sticajem okolnosti lekar, hitnu pomoć. Obe službe su vrlo brzo došle na lice mesta, možda nakon 6-7 minuta, ali kako je krvarenje naglo krenulo, mladić je počeo da guta krv, tj da se guši i pomoć mu je bila potrebna iste sekunde. Srećom po njega, ja sam po struci medicinski tehničar, a jedna žena koja je takođe prišla je lekar, anesteziolog, te smo mu odmah pružili prvu pomoć, ona ga je intubirala. To je bila jako stresna scena. On je potom prevezen u Urgentni centar, a drugi mladić je sve vreme stajao pored - navodi voditelj, koji tvrdi da osumnjičeni nije hteo da ubije niti teže povredi mladića:

Napadač se molio za život žrtve

- On je bio sa partnerkom, sve vreme je stajao sa strane. Čim se dogodio napad, braća ili prijatelji povređenog mladića su krenuli na njega u želji odbrane. Prolaznici su ih odmah razdvojili kako ne bi došlo do još većeg haosa. Ne znam koji je bio razlog njihove svađe. On je odmah počeo da zapomaže i moli se da dečko ne umre, bio je jako uplašen i uzrujan, ponavljao je da danas slavi slavu... Sve je bilo jezivo - prepričao je Velikić nemile scene.

Velikić je dalje naveo da nije osetio strah za svoju bezbezdost, već samo odgovornost da kao slučajni prolaznik pomogne sugrađaninu.