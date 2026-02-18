Slušaj vest

Do zločina je došlo 22. aprila prošle godine, nešto pre 21.30 časova, u stanu višespratnice na novosadskoj Grbavici, kada je Slobodan T. nožem naneo više ubodnih rana vanbračnoj supruzi zbog čega se od hapšenja nalazi u pritvoru, koji mu je poslednji put produžen do 19. marta.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku zločina, u stanu je bilo i njihovo šestogodišnje dete, koje je telefonom pozvalo kumu, a potom su obavešteni policija i lekari Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koji su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećne žene.

U ovoj porodici nije bilo prijave nasilja, a oni koji su ih poznavali kažu da su delovali skladno.

- I dalje niko ne može da poveruju da je Slobodan mogao da digne ruku na Branku, a posebno da pred detetom uradi ovako nešto - rekla je posle ubistva jedna komšinica. Prema rečima žitelja zgrade u kojoj je Branka P. živela, ona je bila veoma prijatna žena, ali i požrtvovana majka.

- Viđala sam je sa devojčicom ujutru dok je odvodila u vrtić. Bila je brižna majka, tako mila i draga, uvek bi se lepo javila. Ponekad, popodne, sretala sam ih zajedno. Njih dvoje peške, a malecka sa rolerima, trotinetom ili biciklom - ispričala je tada sagovornica.

- Strašno je to što se desilo, ugašen je jedan mlad život, a dete je ostalo bez majke - sa suzama u očima rekla je komšinica ubijene žene.