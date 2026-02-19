Slušaj vest

Dejan Milačić Džin (35), lični telohranitelj pevačice Ane Nikolić i Mire škorić, kao i Aleksandre Ivanović, supruge Milorada Ulemeka Legije, ubijen je 16. februara 2013. oko 21.20 sati, ispred kuće u kojoj je iznajmio stan u beogradskom naselju Mirijevo.

Likvidacija, za koju mnogi tvrde da je profesionalno izvedena, nije rasvetljena ni posle 13 godina. Podzemljem godinama kuže teorije o motivima svirepog zločina, ali ni jedna nikada nije dokazana, zbog čega smrt Dejana Milačića ostaje misterija.

Milačiću, koji je radio i kao obezbeđenje u klubu "Teatro", sa leđa je prišao nepoznati napadač i ispalio pet metaka u glavu.

Dejan Milačić i Ana Nikolić Foto: Dragan Kadić

Krio se u žbunju

Cetinjanin je kobnog dana, kao i svake druge večeri, oko 21.20 sati došao automobilom do zgrade i parkirao ispred samog ulaza. Dok je izlazio iz vozila, nepoznati počinilac je iskočio iz žbuna i ispraznio ceo okvir od čega je pet hitaca Milačića pogodilo u glavu i vrat, a dva u telo. Teško ranjen, otpuzao je desetak metara ka ulazu u stan u pokušaju da se spase, ali je izdahnuo pre nego što je stigao do vrata. Navodno, napadač je pre likvidacije satima čekao u žbunju dok se Džin nije pojavio.

- Ubica je verovatno odlično poznavao njegovo kretanje i duže vreme ga čekao da dođe kući. U grmlju su otkriveni tragovi koji ukazuju na to da je tu proveo mnogo vremena - rekao je tada izvor Kurira.

Motiv ubistva

Kako je vreme odmicalo, isplivavali su mogući motivi za Milačićevo ubistvo, od sukoba u Crnoj Gori, do dva koja su vezana za pevačicu Anu Nikolić čiji je Džin bio lični bodigard.

Kao jedan pod mogućih motiva za ubistvo Milačića, spominje se njegov žestok sukob u Crnoj Gori sa pojedinim pripadnicima navijačke grupe i da je reč o klasičnoj osvesti. Ubijeni je malo više od godinu dana pre ubistva proslavio rođenje sina. Zbog supruge i deteta koji su živeli u njegovom rodnom Cetinju, često je išao u Crnu Goru. Navodno, dok je jednom prilikom bio u poseti porodici, posvađao se zbog nekog posla sa nepoznatim muškarcima. Samo nekoliko dana pre likvidacije, vratio se u Beograd, a policija je sumnjala da je upravo ta svađa rezultirala brutalnom osvetom i ubistvom u Mirijevu.

Foto: MUP RS

Spominjao se i Miša Banana

Operativci beogradske policije nisu isključivali ni mogućnost da je Milačićevo ubistvo naručeno kao opomena bivšem momku Ane Nikolić, visokorangiranom pripadniku narko-klana Darka Šarića, Rodoljubu Raduloviću, zvanom Miša Banana, da pazi šta priča. Iako je njihova burna veza već tada bila davno okončana, navodno je Radulović i dalje bio vezan za pevačicu i brinuo za njenu sigurnost. Zbog ubistva je kao svedok ispitana i Ana Nikolić, koja je rekla da ne zna ništa o mogućim razlozima za likvidaciju. Dodala je da je sa Džinom bila u korektnim odnosima i da ju je čuvao.

"Bolivud"

Godinama unazad spekuliše se o tome da je ubica povod za smrt Cetinjanina našao u tuči koja se dogodila na nastupu Ane Nikolić. Do sukoba je došlo na beogradskom splavu "Bolivud", tokom novogodišnje proslave na kojoj je Ana Nikolić pevala. Njen nastup je tada prekinut zbog tuče do koje je navodno došlo jer je Milačić šipkom napao obezbeđenje splava, smatrajući da "pevačicu ne poštuju dovoljno". Kružile su priče da je u Nikolićevu Džin bio potajno zaljubljen, iako je imao porodicu u Crnoj Gori.

Pevačicu je tada neprijatno iznenadila vest o ubistvu njenog dugogodišnjeg telohranitelja.

- Užasna je tragedija to što se dogodilo. Saosećam s' njegovom porodicom i bližnjima. Moje duboko saučešće - rekla je Nikolićeva.

Privođen u Crnoj Gori