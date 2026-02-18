Slušaj vest

Na Voždovcu je juče ponovo planuo automobil u Ulici Đorđa Andrejevića Kuna, a prema dostupnim informacijama, reč je o vozilu čijim su vlasnicima pre samo tri meseca već zapaljena dva luksuzna automobila.

Reč je o gotovo identičnom scenariju kao sredinom decembra, kada su u istom kraju goreli "rendž rover" i BMW. Tada je, podsetimo, samo zahvaljujući brzoj reakciji očevica sprečena veća materijalna šteta i širenje požara na okolna vozila.

- Nepoznata osoba je zapaljivu tečnost bacila na oba vozila. Požar je izbio velikom brzinom, a srećom, jedan od svedoka je uspeo da ga ugasi pre dolaska vatrogasaca, čime je izbegnuta još veća šteta - naveo je tada izvor upoznat sa slučajem.

Prema ranijim saznanjima, vlasnica jednog od zapaljenih luksuznih automobila sa stranim registarskim tablicama je žena H. Ć. (46), dok je drugo vozilo bilo u vlasništvu poznate privatne firme.

Motiv najnovijeg napada za sada nije poznat. Nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti i identifikaciji počinioca.