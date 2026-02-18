Slušaj vest

Vozač kamiona M.F. (44) iz Doboja, poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Lajpciga u Nemačkoj.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na nemačkom auto-putu A9 rano ujutru 16. februara. Prema dostupnim informacijama, teško teretno vozilo je iz za sada nepoznatih razloga udarilo u zaštitnu ogradu, prešlo sve tri saobraćajne trake i probilo drugu ogradu pre nego što je sletelo s kolovoza i završilo u jarku pored puta.

Kamion je prevozio tešku građevinsku mašinu, koja se prilikom sletanja prevrnula. Prema navodima nemačkih medija, vozač je najverovatnije ostao priklješten ispod tereta i nažalost je preminuo na mestu nesreće.

Okolnosti koje su dovele do ove tragedije biće predmet detaljne istrage nadležnih nemačkih organa.

Kolege u šoku

Vest o pogibiji M.F. duboko je potresla kolege i prijatelje širom regiona. Bio je zaposlen u jednoj firmi za prevoz iz Doboja, a među kolegama je važio za izuzetno profesionalnog i pouzdanog vozača.

Od njega se emotivnim porukama opraštaju brojni prijatelji i kolege iz transportne branše.

- Probudili smo se uz vesti o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila nadomak Lajpciga. Iza nas je dan u kojem smo se nadali pozitivnim informacijama. Očekivali smo njegov glas… njegovo javljanje. Svaki čas smo tražili neki znak. Međutim, život nam je servirao najteže i najbolnije trenutke - pisalo je u objavi.

Kolege koje su se oprostile od stradalog vozača kamiona istakle su da su izgubile velikog čoveka i profesionalca.

- Bio je čovek o čijoj karijeri svedoče samo dobra dela. Čovek od koga se moglo očekivati samo najbolje. Neka ti putevi budu mirni, a nebo široko, kao što je tvoje srce bilo - naveli su oni.