Njegov otac je u potresnoj ispovesti za Kurir otkrio detalje napada, kao i borbe svog sina za život. Kako tvrdi Nenad Milenković, osumnjičeni M. P. je, navodno Branislava udario s leđa, nakon kraće svađe ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici na Vračaru.

- To je bio dan naše porodične slave, Aranđelovdan. On je otišao do posla na kratko i u povratku kući sa drugarima svratio do prodavnice, samo da kupi nešto sitno, žvake. Bilo je oko 13.30 sati. Kako sam ja saznao, kada je izašao iz prodavnice osumnjičeni M. P. mu je nešto dobacio i krenula je verbalna rasprava. Branislav mu je rekao: "Ma, 'ajde" i time hteo da završi raspravu, okrenuo se i krenuo prema drugarima koji su ga čekali, a onda ga je ovaj udario sa leđa u glavu. Kako se nije nadao udarcu, poleteo je ka toj ogradi, gde je udario glavom u gelender i prevrnuo se preko njega - tvrdi Nenad.

Prolaznica ga intubirala

Kako je dalje ispričao otac, Branislavu je u tom momentu život spasila slučajna prolaznica, koja ga je intubirala na licu mesta, a u pomoć mu je pritekao poznati voditelj Nemanja Velikić.

- Tu je bilo mnogo svedoka. Među njima je bila i žena koja ga je na licu mesta intubirala. Da nije bilo nje, on bi ostao na mestu mrtav, to su mi rekli svi lekari iz Kliničkog centra, a i ljudi koji su bili tu. Inače, ona je anesteziolog i tražili smo je da joj se zahvalimo - rekao je Branislavov otac.

Branislav je preminuo 14. februara nakon 85 dana borbe za život. Kako je Nenad rekao, u jednom trenutku ponadao se da oporavak sina ide odličnim putem, a onda je usledio najveći gubitak.

Preko noći se sve promenilo

- Branislav je naš sin jedinac, sve smo uložili u njegov oporavak, to je bio naš jedini cilj. U jednom trenutku je počeo da se oporavlja. Prebačen je u šok sobu, probudio se. Pošto je već bio svestan, 18. februara smo imali zakazanu Sokobanjsku bolnicu, to je rehabilitacioni centar, da nastavi da se oporavlja. Sve je išlo u dobrom pravcu, ali odjednom, stanje se pogoršava. Moj sin je bio kost i koža. Preko noći mu se stanje pogoršalo i on je vraćen na odeljenje i na respirator. Pošto tamo nisu dozvoljene posete, pozvali smo ih tog dana da pitamo kako je, međutim, njegovo stanje je već bilo kritično. Sutradan nas je sačekala ta vest... - kazao je Nenad Milenković i dodao da će se sahrana održati sutra, 19. februara na Resničkom groblju.

"Nadam se da će napadač biti kažnjen po zakonu"

Kako je istakao, Nenad se nada da će osumnjičeni dobiti kaznu koja mu sleduje.

- Policija je odmah uzela izjavu od tog napadača, to znam, ali šta je dalje bilo sa njim, to ne znam. Nisam se bavio time, želeo sam samo da mi dete bude dobro. E, sada su stvari već postale daleko ozbiljnije i ja se nadam da će taj čovek po zakonu biti kažnjen za ono što je uradio - rekao nam je on.

Bavio se sportom i radio

Mladić koji je preminuo u subotu, nakon 85 dana opravljanja od batina u Makenzijevoj, bio je vredan i odgovoran.

- Bio je dete za primer. On je išao svaki dan na posao, radio je na građevini. Bio je odgovoran i disciplinovan. Deda mu se bavio građevinom, pa je to i njega zanimalo. Imao je planove za budućnost, želeo je da i on otvori građevinsku firmu, ali nije to dočekao. Meni je uvek pomagao oko festivala, jer se bavim organizacijom istim. Hteo sam i da mu ostavim taj jedan festival, da bude njegov... Uvek je svima izlazio susred, odvozio, dovozio, pomagao... Rekreativno se bavio sportom. Voleo je društvo, a zanimali su ga i automobili. Bio je vezan za porodicu, nama se dan slave pretvorio u agoniju koja se tragično završila. Ja nemam više smisao za život. Koji je moj smisao, ja sam u životu imao samo njega - zaključio je ovaj neutešni otac.