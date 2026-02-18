Slušaj vest

Tokom protekle noći na području Topličkog okruga izbila su dva požara. Na sreću, povređeni nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Najpre se u Kuršumliji zapalila unutrašnjost jedne kuće i u jednoj sobi izgoreo je sav nameštaj.

- Za sada nije poznat uzrok požara i uviđaj je u toku. Ipak, najvervatnije da je uzrok požara električni uređaj - kaže naš izvor.

Tokom noći u Đakusu kod Žitorađe je izgoreo kombi, koji je bio parkiran u dvorištu.

- Vlasnik je na vreme primetio, ali je samo vozilo kompletno izgorelo. Kako je reč o starijem vozilu, pretpostavlja se da je vatra sama izbila, jer za sada ne postoje dokazi da je reč o nmernoj paljevini - rekao je sagovornik Kurira.

