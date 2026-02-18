Slušaj vest

Carinski službenici su tokom praznika na graničnim prelazima Batrovci i Preševo sprečili dva pokušaja krijumčarenja akcizne robe i zaplenili ukupno 162 kilograma duvana za nargile, kao i 810 paklica cigareta i duvanskih patrona.

- Na ulazu graničnog prelaza Batrovci, 16. februara 2026. godine, detaljnom kontrolom jednog kombija, među uredno prijavljenim polovnim stvarima, otkriveno je devet kutija sa čak 162 kilograma aromatizovanog duvana za nargile marke „7 Days“, čija je vrednost procenjena na više od 16.000 evra - navodi u saopštenju Uprava carina Republike Srbije.

Akcizna roba među polovnim stvarima i u paketima laminata Foto: Carina Srbije

Kako vrednost krijumčarene robe prelazi trećinu vrednosti vozila, do okončanja prekršajnog postupka zadržan je i kombi, procenjen na oko 5.500 evra.

Samo dva dana ranije, 14. februara, kako dodaju, na graničnom prelazu Preševo, carinici su tokom kontrole drugog kombija u paketima laminata pronašli skrivene cigarete, čak 620 paklica različitih brendova, vrednih više od 2.000 evra.

Krijumčarena akcizna roba je, prema sudskoj odluci, trajno oduzeta, dok je odgovorno lice novčano kažnjeno u skladu sa zakonom. Nadležni organi poručuju da će kontrole na graničnim prelazima i dalje biti pojačane, posebno u vreme praznika, kada su pokušaji šverca učestaliji.

