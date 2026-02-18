Slušaj vest

Nedavno je u Beogradu uhapšena grupa kavčana, koja je u svojoj opremi imala silikonske maske. Ipak ,ni najsavremenija tehnologija nije spasla kriminalce od hapšenja.

Istovremeno, ono što pada u oči su učestala napadi na lokale, restorane, estradne ličnosti. Da li je reč o takozvanom reketu, dok način na koji su akcije iznude izvedene izazivaju uznemirenost kod građana.

Božidar Spasić, stručnjak za bezbednost govorio je o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije":

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Reket je iznenada izbio u prvi plan. Pitanje je zašto se mladi reketaši pojavljuju. Zaključuje se da mafija nema novca. naša policija preseca te kanale droge. Reketiranje se pojavilo sada i ono traje, a pojavilo se jer kriminalci nemaju novca. Organizuju svoje kriminalne bande i obično ih je više u reketaškom klubu. Nema objekta u Beogradu koji nije predmet reketa. Nema kafića, kluba, gde već ne sedi neko od tih kriminalaca. Primetio sam da oni ništa ne plaćaju. Kafići imaju svog reketaša koji čuva lokal.

Spasić dodaje i da onaj koji je reketiran dobija pretnju da će mu se uništiti imovine, te će veoma retko prijaviti policiji slučaj, mahom iz straha:

- Reketirani iz straha veoma otežavaju posao policiji. Policija uglavnom odlično radi svoj posao i ne pamtim ovako uspešan njen rad. Ovo nisu profesionalci, već obični kriminalci na ulici. Reketaši godišnje uberu samo u Beogradu nekoliko stotina miliona evra. Ovaj posao se rascvetao u Beogradu zbog tako brze zarade. Verovatno ima nekih jadnika koji ćute i ne smeju da prijave reket.

Silikonske maske pronađene kod Kavčana

Takođe, nedavno je uhapšena grupa Kavčana, koja je u svojoj opremi imala silikonske maske.

Foto: Uprava Crne Gore

- Kriminalistička policija njih označava kao tešku kriminalna grupa. Čim imaju oružje, bezbednjaci to povezuju sa planiranim terorizmom. Ranije silikonske maske nisu bile česte. Nekada je kriminalcima služila fantomka. Na zapadu su se pojavile te silikonske maske. Prepostavljam da je grupa Kavčna planirala da izvede teško krivično delo. Te maske su potpuno realne i nemoguće ih je primetiti. Podzemlje ne koristi one maske od 5 evra.

Kaže da su maske donete iz Crne Gore, koja je preplavljena istim:

- U Beogradu sigurno ima desetine potencijalnih kriminalaca koji ih koriste. Maska im nosi DNK tragove i kriminalci je nose sve do kraja svoje pljačke i do mesta gde skidaju garderobu, nakon čega je spale - kaže Spasić.

"KAVČANI PLANIRALI DA IZVEDU KRIVIČNO DELO U BEOGRADU, SUMNJA SE NA TERORIZAM!" Uhapšenoj kriminalnoj grupi pronađen OVAJ PREDMET Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs