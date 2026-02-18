Slušaj vest

Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu odredio je zadržavanje T. K. (34) iz Vlasotinca zbog sumnje da je 13. februara izvršila krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja kada je jedno lice zadobilo teške telesne povrede opasne po život, usled kojih je preminulo, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Osumnjičena je dovedena u prostorije tužilaštva i saslušana, a nakon iznošenja odbrane, koju je dala u prisustvu branioca, javni tužilac predložio je određivanje pritvora.

Kako je istaknuto, ova mera predložena je kako osumnjičena ostankom na slobodi ne bi uticala na nesaslušane svedoke, odnosno kako u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovila krivično delo.

Javni tužilac je doneo naredbu o sprovođenju istrage, tokom koje će biti preduzete neophodne dokazne radnje u vidu ispitivanja svedoka i veštačenja preko veštaka odgovarajućih struka, dodaje se u saopštenju.

Teške povrede

Podsetimo, Nikola Adrović (28) iz Leskovca umro je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, četiri dana nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u blizini Bavke u kojoj je zadobio povrede opasne po život.

Od njega su se potresnom porukom na društvenim mrežama oprostile kolege.

- Sa neizmernom tugom i bolom primili smo vest o tragičnom stradanju našeg mladog kolege Nikole Adrovića. Otišao je prerano, u godinama kada je život tek trebalo da pokaže svu svoju snagu i lepotu.Pamtićemo ga po osmehu, energiji i drugarstvu koje je nesebično delio sa svima nama - naveli su i dodali:

- Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u našem kolektivu i među sindikalnim drugovima. U ime sindikalne organizacije i svih članova, izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće njegovoj porodici, rodbini i prijateljima. U ovim teškim trenucima stojimo uz vas i delimo vašu tugu. Neka mu je večna slava i hvala.