Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu tokom prazničnih dana pojačano su kontrolisali saobraćaj i iz njega isključili čak 32 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola.

Najdrastičniji slučaj zabeležen je u Merošini, gde je saobraćajna policija zaustavila četrdesetdevetogodišnjeg vozača „opela“ sa čak 2,89 promila alkohola u organizmu.

U Nišu su zaustavljeni vozači „sitroena“ (21) i „bmv-a“ (44) koji su vozili sa 2,25 i 2,02 promila alkohola. Protiv njih će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave.

U Svrljigu je iz saobraćaja isključen šezdesetpetogodišnji vozač „pežoa“ sa 1,88 promila, dok su u Nišu i Niškoj Banji zaustavljeni dvadesetdevetogodišnjak i šezdesetčetvorogodišnjak koji su upravljali „folksvagenom“ i „renoom“ sa 1,54 i 1,51 promil alkohola.

U Ražnju je kontrolisan dvadesettrogodišnji vozač „bmv-a“ sa 1,35 promila, dok su u Nišu patrole zaustavile i pedesetsedmogodišnjeg vozača „fijata“ sa 1,42 promila, kao i dvadesetosmogodišnjaka koji je vozio „folksvagen“ sa 1,37 promila alkohola u krvi.

Svim ovim vozačima određeno je zadržavanje, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Na području Niša tokom praznika ukupno je sankcionisano 720 vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja, čime policija još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola i da poštuju propise kako bi sačuvali svoj i tuđe živote.

