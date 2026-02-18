VOZAČ OPELA SEO ZA VOLAN SA SKORO 3 PROMILA ALKOHOLA! Rekorderi na putevima oko Niša, policija za praznike isključila 32 pijana vozača!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu tokom prazničnih dana pojačano su kontrolisali saobraćaj i iz njega isključili čak 32 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola.
Najdrastičniji slučaj zabeležen je u Merošini, gde je saobraćajna policija zaustavila četrdesetdevetogodišnjeg vozača „opela“ sa čak 2,89 promila alkohola u organizmu.
U Nišu su zaustavljeni vozači „sitroena“ (21) i „bmv-a“ (44) koji su vozili sa 2,25 i 2,02 promila alkohola. Protiv njih će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave.
U Svrljigu je iz saobraćaja isključen šezdesetpetogodišnji vozač „pežoa“ sa 1,88 promila, dok su u Nišu i Niškoj Banji zaustavljeni dvadesetdevetogodišnjak i šezdesetčetvorogodišnjak koji su upravljali „folksvagenom“ i „renoom“ sa 1,54 i 1,51 promil alkohola.
U Ražnju je kontrolisan dvadesettrogodišnji vozač „bmv-a“ sa 1,35 promila, dok su u Nišu patrole zaustavile i pedesetsedmogodišnjeg vozača „fijata“ sa 1,42 promila, kao i dvadesetosmogodišnjaka koji je vozio „folksvagen“ sa 1,37 promila alkohola u krvi.
Svim ovim vozačima određeno je zadržavanje, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
Na području Niša tokom praznika ukupno je sankcionisano 720 vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja, čime policija još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola i da poštuju propise kako bi sačuvali svoj i tuđe živote.