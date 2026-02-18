Slušaj vest

Policija u Majdanpeku odreila je meru zadržavanja do otrežnjenja vozaču traktora starog 44 godine i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava.

Pijani vozač je imao 2,63 promila alkohola u krvi, vozio je krivudajući i najbrže što traktor može da ide, i zaustavio se kada se njegov traktor snažno zakucao u traktor koji je bio propisno parkiran. Načinjena je velika materijalna šteta, a pijani traktorista, koji nema izdatu vozačku dozvolu, prošao je samo sa modricama i nagnječenjima.

Inače, Borska policija je zbog alkohola u krvi isključila trojicu vozača iz saobraćaja. Jedan vozač star 38 godina vozio je ''pežo* sa2,87 romila alkohola u krvi, jedan vozač ''forda'' star 32 godine imao je 2,42 promila alkohola u organizmu, dok je Boranin star 28 godina upravljao ''sitroenom'' sa 1,45 promila alkojhola u krvi.