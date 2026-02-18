Lisice stavljene V.J.(46) i J.S.(49)
PU Zaječar
UHAPŠENI LOPOVI U ZAJEČARU: Nadgledali vikendice, pa odnosili sve što im se našlo pod rukom!
Policija u Zaječaru uhapsila je, nakon istražnih radnji, dvojicu meštana koji se terete za tešku krađu jer ima indicija da su pljačkali vikendice.
- Uhapšeni su V.J.(46) i J.S.(49). Oni se sumnjiče da su nadgledli vikendice u okolini Zaječara, i tražili neku u kojoj ne dolaze vlasnici često. U ovom slučaju su odlučili da razvale vrata jedne vikendsice koja pripada Zaječarcu starom 64 godine. Ukrali su agregat za struju, motornu testeru i mnogo ručnog alata. Šteta je procenjena na više stotina evra - saznajemo od nadležnih.
Obojici uhapšenih je određen pritvor do 48 sati i oni će biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.
