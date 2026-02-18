Policija u Novom Sadu pronašla kod mladića marihuanu i kokaina, osumnjičenom određeno zadržavanje
POLICIJA PRETRESLA MLADIĆA NASRED ULICE U NOVOM SADU I OSTALA U ŠOKU! Po džepovima i u stvarima krio paketiće marihuane i kokaina!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Saduuhapsili su D. H. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Tokom kontrole na ulici, policija je kod osumnjičenog pronašla 13 paketića sa oko 90 grama marihuane, kao i manju količinu kokaina.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu uz krivičnu prijavu.
Nadležni organi nastavljaju istragu, dok policija apeluje na građane da prijave svaku sumnjivu aktivnost u cilju suzbijanja nelegalne trgovine narkoticima.
