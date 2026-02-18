Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Saduuhapsili su D. H. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tokom kontrole na ulici, policija je kod osumnjičenog pronašla 13 paketića sa oko 90 grama marihuane, kao i manju količinu kokaina.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu uz krivičnu prijavu.

Nadležni organi nastavljaju istragu, dok policija apeluje na građane da prijave svaku sumnjivu aktivnost u cilju suzbijanja nelegalne trgovine narkoticima.

