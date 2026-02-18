Slušaj vest

S.T. (34) preminuo je rano jutros u Urgentnom centru u Beogradu nakon što je transportovan iz beogradskog naselja Rakovica sa teškim povredama glave.

Uprkos naporima lekara, mladić je podlegao povredama ubrzo nakon prijema.

Detalji uviđaja

Prema nezvaničnim informacijama, policija je odmah po prijavi izašla na teren i izvršila uviđaj u stanu u kojem je S.T. pronađen. Tom prilikom, inspektori su pronašli vatreno oružje - pištolj, koji je odmah poslat na veštačenje.

Policija trenutno ispituje sve okolnosti ovog događaja kako bi se utvrdilo da li je reč o samoubistvu, nesrećnom slučaju pri rukovanju oružjem ili je u pitanju nasilna smrt uzrokovana faktorom trećeg lica.

"Telo je preneto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a biće urađena i analiza "parafinske rukavice" kako bi se utvrdilo da li na rukama preminulog ima tragova barutnih čestica", navodi izvor blizak istrazi.

Preminuli S.T. ima dosije i ranije je osuđivan.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaDRAMA U RAKOVICI! ŽENA NAŠLA BOMBU U DVORIŠTU: Evo ko živi sa njom, sumnja se da je baš on bio meta!
nenad-kostic-maj-2022.jpg
HronikaTVRDILI DA SU MIGRANTI ZLOSTAVLJALI I UBILI DEVOJKU U RAKOVICI, POLICIJA HITNO PREUZELA SVE SNIMKE SA KAMERA Evo šta su otkrili! Pokrenuta opsežna istraga
904z509_mup-logo.jpg
HronikaSTRAVIČNO NASILJE NAD TAKSISTOM: Kosti lica mu smrskane, policija pokrenula potragu za napadačem
policija Beograd
HronikaVLASNIK STANA U KOM JE BORAVIO NAPADAČ SA NOVOG BEOGRADA ZATEČEN KADA JE VIDEO U KAKVOM JE STANJU! Puna piksla na krevetu, svuda krš i lom (foto)
Tihomir Kristić stan Rakovica
HronikaNAPADAČ S NOVOG BEOGRADA PRETIO DECI ZBOG 200 DINARA I TELEFONA! Čučnuo ispred njih i uradio NEŠTO JEZIVO, pa prozborio: "Izvadite iz džepova sve što imate"
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena