Marku Daničiću, osumnjičenom za učešće u ubistvu MMA borca Stefana Savića, određen je pritvor nakon hapšenja. Daničić je 10. februara ove godine iz Hrvatske ušao u Srbiju i krio se do hapšenja, koristeći ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoj, kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu 18. februara 2026. godine doneo je rešenje kojim je ostavljeno na snazi prethodno rešenje od 11. marta 2024. godine, kojim je uhapšenom određen pritvor koji mu se računa od 16. februara 2026. i može trajati najduže 30 dana - navode u saopštenju Višeg suda.

Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti od bekstva, s obzirom na okolnosti koje ukazuju da bi mogao ponoviti krivično delo, kao i zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora preko deset godina. Način izvršenja i težina posledica dela doveli su i do uznemirenja javnosti, što bi moglo ugroziti nesmetano vođenje postupka.

Daničiću se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu. Protiv rešenja o pritvoru dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od prijema rešenja.

Podsetimo, njegov saučesnikVasilije Gačević (25) nedavno je uhapšen u Španiji,dok se u početku sumnjalo da se i Daničić nalazi u istoj državi.

MMA borac i reprezentativac Srbije, Stefan Savić, ubijen je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu, u centru Beograda. Tokom napada, dok su mladića brutalno ubadali nožem, slučajni prolaznik S. S. pokušao je da mu pomogne, ali su Daničić i Gačević potom, kako se sumnja, napali i njega.