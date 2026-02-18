Slušaj vest

- Pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu vodi se istraga protiv M.P. (22) zbog krivičnog dela teška telesna povreda. Pošto je javni tužilac obavešten da je oštećeni preminuo, naloženo je vršenje obdukcije i sudsko-medicinsko veštačenje radi utvrđivanja uzroka smrti i veze sa nanetim povredama - kaže izvor Kurira.

Napadač M.P. je, kako su tada opisali očevici, počeo da zapomaže i moli se da mladić ne umre, a inače, odmah je nakon tuče uhapšen. Ipak, on je pušten posle isteka policijskog zadržavanja, jer kako saznajemo, nije ranije osuđivan i ima uredno prijavljeno prebivalište.

Do incidenta je došlo na Aranđelovdan prošle godine, oko 14:45 časova, kada je M.P. nakon verbalnog sukoba udario Milenkovića u glavu, a žrtva je pala i udarila glavom o beton. Branislav je bez svesti prevezen u Urgentni centar u Beogradu, dok je napadač odmah uhapšen.

- Napad se dogoido u Makenzijevoj ulici oko 14.45 časova kada je, kako se sumnja, M. P. (22) posle svađe udario u glavu muškarca koji je od siline udarca pao i udario glavom o beton - navodi Kurirov izvor.

Voditelj priskočio u pomoć

- Prvu pomoć pružio je poznati TV voditelj Nemanja Velikić, koji se slučajno zatekao na licu mesta. Odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć, a prisutna lekarka intubirala je povređenog mladića jer se gušio u krvi - rekao je tada očevidac za Kurir.

Velikić je ranije opisao dramatične scene.

- Videlo se kako dečko pada preko ograde i udara glavom o pločnik. Krvarenje je bilo ogromno, svi smo reagovali odmah. Napadač je bio uplašen i molio da Branislav preživi, dok su rodbina i prijatelji pokušavali da ga zaštite. Počeo je da zapomaže i moli se da dečko ne umre, bio je jako uplašen i uzrujan, ponavljao je da danas slavi slavu...

Nažalost, i pored brze intervencije prisutnih prolaznika i brige lekara, mladić nije uspeo da preživi.