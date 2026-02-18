Slušaj vest

Zrenjaninska policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je B. K. (44) iz Zrenjanina zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Policija je kod B. K. pronašla paket sa oko 557 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a pretresom stana i drugih prostorija koje koristi više kesica i raznih predmeta sa tragovima materije za koju se sumnja da je kokain.

B. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

