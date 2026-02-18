Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. D. (21) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

- S. D. se sumnjiči da je u jednom kiosku brze hrane, uz pretnju nožem, od radnice tražio novac, a potom se udaljio sa lica mesta - kažu iz PU Niš.

Policija ga je ubrzo identifikovala i uhapšila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, a zatim je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu.

Nakon saslušanja, na predlog javnog tužioca, sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

