NOŽEM PRETIO RADNICI IZ BRZE HRANE, TRAŽIO NOVAC, PA NESTAO! Policija u Nišu pronašla Subotičanina (21), odmah mu određen pritvor!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. D. (21) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.
- S. D. se sumnjiči da je u jednom kiosku brze hrane, uz pretnju nožem, od radnice tražio novac, a potom se udaljio sa lica mesta - kažu iz PU Niš.
Policija ga je ubrzo identifikovala i uhapšila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, a zatim je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu.
Nakon saslušanja, na predlog javnog tužioca, sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.
