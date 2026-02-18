Slušaj vest

Jezive glasovne poruke i fotografije koje su pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prema tvrdnjama tužilaštva, razmenjivali 14. oktobra 2020. kada je u kuću strave u Ritopeku namamljen a potom ubijen Lazar Vukićevi prikazane su danas u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

U vreme ubistva Vukićevića, kako se navodi, vođe klana bile su u Crnoj Gori gde su istog dana oteli visokopozicioniranog "škaljarca" Mileta Radulovića Kapetana i ubili Damira Hadžića i njegovog zeta Adisa Spahića. S Radulovićevog Skaj aparata, kako tvrdi tužilaštvo, namamili su Vukićevića da dođe u Ritopek, a potom pripadnicima klana koji su ga tamo mučili i ubili davali instrukcije šta da rade.

- Evo, pošto ne mogu da vas imam na kripti, ne smem, jer ovaj telefon nije naš, samo da vas pozdravim puno braćo, da se zahvalim svima. Prenesite nam utiske molim vas, znači, dajte nam malo da nahranimo ego, umormni smo, prljavi smo, smrdimo, znači haos - napisao je navodno u poruci koju je pripadnicima kriminalne grupe poslao pošto su ubili Vukićevića, Veljko Belivuk.

Radulović i Miljković Foto: Printscreen

Kako navodi tužilaštvo, optuženi Miloš Budimir mu objašnjava da taj dan treba da slave kao "drugi rođendan" jer je Vukićević imao pištolj i zapucao je čim je izašao iz kola, pa da je sreća da nije ušao u garažu naoružan jer bi ih "pobio sve ko zečeve".

- Čuo sam brate, ne znam šta da kažem, mnogo nam je krivo i mi smo imali istu situaciju, smao nije stigao da opali, jer smo bili brzi. Ne znam šta da vam kažem, hvala vam puno, danas je veliki dan za sve nas - odgovara mu navodno Belivuk.

- Nema brate za šta hvala, hvala bogu milome da je sve prošlo kako treba. Evo sad mi se vraća sve to, čak sam u jednom trenutku mislio da me pogodio, jer mi je bila krvava ruka, a ruka mi bila krvava od njega brate u stvari - stiže mu odgovor.

U porukama koje su potom, kako tvrdi tužilaštvo, razmenjivali Belivuk i optuženi vlasnik kuće u Ritopeku, Vlade Draganić navodno razmenjuju pošalice o seksulanom zlostavljanju Lazara Vukićevića u kući. Miloš Budimir, kako se navodi, potom ih obaveštava kako su ga mučili drškom od metle.

- Ne preskači mi te sočne detalje Arese, kreni od početka brate. Zamisli kreneš knjigu od 500 strana da čitaš od 347 strane, nije zamimljivo, moraš od prve. Ja znam da je to tebi naporno brate, ali daj da uživamo malo i mi - odgovara mu navodno Belivuk.

1/7 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Dado Đilas, MUP Srbije, MUP Srbije, Stefan Stojanović MONDO, Zorana Jevtić, MUP Srbije

Miloš Budimir: Ajmo od početka. Kad je ušao, opalio to znaš, onda smo ga tukli, tukli, tukli, tukli, onda je pao u nesvest, pa smo ga onda uveli unutra, pa sam mu ja skrcao prst.

Belivuk: Dotle sam pratio iole, onda znam da smo mu pustili našu poruku i da je on hrabro rekao da se on nas ne boji, reci mi brate, jeste li mu uterali strah u kosti?

Draganić: Ma bio je unakažen, nije znao gde se nalazi, nije trebalo ga ispitivati, može mu se uzet neke pare.

Miloš Budimir: Nismo u kosti, ali zato smo u pluća, napunili smo ga crevom vode brate, davio se brate u plićaku.

Draganić: Mali pegla, sve vrag nosi, ja nemoj, polako, sačekaj malo, strpi se.

Belivuk: To još nismo radili, ko se setio te gadosti leba ti, je l promenio priču bar do kraja, reci mi samo, jel bio hrabar do kraja da ga mrzim još više ili je postao pi..a pred kraj?

Draganić: On nije bio pri sebi, ne zna ni kako se zove, a ne da nešto kaže. Imao je potres malog i velikog mozga.

Miloš Budimir: Brate, pa kome će, kome je palo na pamet, Bariju (svedok saradnik Srđan Lalić, prim. aut), kome može da padne, davio ga u plićaku. A ovaj je bio brate izgubljen, nije on bio hrabar da kažeš kao držao se, nego nije znao gde je brate, mnogo smo ga otkinuli brate.

U nastavku prepiske Belivuk im prema tvrdnjama tužilaštva, objašnjava da je njemu i Miljkoviću žao što nisu bili tu "ali da nije moglo drugačije".

- Morali smo mi ovde, oni tamo, jer takav je bio posao, ali verujte mi da ne mogu da prežalim što ga mi nismo ubili. Ajde reci mi od čega je umro, od batina ili ste ga udavili, jer mu jarbol virio iz du...a dok je bio živ ili mrtav?

Miloš Budimir: Brate, umro je od stresa.

1/11 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković, Nenad Kostić

Belivuk se potom navodno obraća Draganiću rečima da je taman mislio da odmori malo od njih, ali da "dođe nov".

- Najjača rečenica je kad si rekao gde ih više nalaze, to mi je brate najjače - kroz smeh navodno pričao o žrtvama Belivuk, dok mu Draganić odgovara da je ovaj bio "prava džukela".

U njihov razgovor uključi se, kako se navodi u optužnici i Marko Miljković, koji je u glasovnoj poruci rekao da mu "ništa draže nema nego što su odrali Lazu".

- Odrali smo Kasapa i Zeca, i Kapetana ćemo za neki dan. Burazeru, četvorka danas i to sve ključni - navodno je poslao Miljković u poruci.

U sudnici su potom prikazane i jezive fotografije na kojima se vidi odsečena glava, delovi tela, krv i podlivi po nagom telu. Ove fotografije, prema tvrdnjama tužilaštva Miljković je u decembru 2020. poslao nepoznatoj osobi uz rečenicu:

- Da ti pošaljem slike klanice, da ih ne izgubimo. Sve su krvnici bili, ne neki civili.

Inače, osim za ubistvo Lazara Vukićevića kriminalnom klanu sudi se za još šest ubistava.

U sudnici su danas bili prisutni i Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin, bivši pripadnici klana koji su odlučili da se nagode sa tužilaštvom i postanu svedoci saradnici u zamenu za blaže kazne.

Branilac Miljkovića, Belivuka i još nekoliko okrivljenih, advokat Dejan Lazarević, ponovio je posle izvođenja ovih dokaza da su oni nezakoniti, montirani i fotošopirani. Naveo je i da je nelogično, da prema dokazima tužilaštva, okrivljeni šest minuta pre nego što je Lazar Vukićević otet, Miletu Raduloviću poslao poruku "da je u pokretu u kolima" i da razmenjuju njegove fotografije na kojima je mrtav.

- Materijal je fotošopiran, montiran. Imam jedno pitanje za begunca Lalića, ne mogu drugačije da ih oslovljavam nisu za mene okrivljeni saradnici, razumite me, na poternici su Grčke i za mene su begunci - rekao je Miljković na šta je burno reagovao Lalić koji je sedeo u sudnici:

- Oni nas nazivaju i homoseksualcima, a videli ste sada ovde iz poruka da su homoseksualci Miloš Budimir i Veljko Belivuk.

Za govornicu su izašli i ostali optuženi, tvrdeći takođe da su fotografije fotošopirane i da ono što se vidi na njima liči na lutke, a na opaske Lalića da su homoseksualci osvrnuli su se i Budimir i Belivuk.

- Lalić je izgovorio ovde da smo mi homoseksualci, to govori koliko nas mrzi. Sve ovo ovde je modifikovano, fotošopirano i prepravljeno - rekao je Belivuk.