Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati prema Z.I. (53) i L.S. (26) zbog prebijanja sina pevačice Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića (46).

Njima se na teret stavlja da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo teška telesna povreda i krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su krivična dela izvršili dana 15.02.2026. godine, u Beogradu, u stanu oštećenog koji se nalazi na teritoriji GO Vračar.

Marko Gvozdenović Foto: Marina Lopičić

- Dana 18.02.2026. godine javni tužilac je saslušao osumnjičene koji su izneli svoju odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora i to u odnosu na osumnjičenog Z.I. imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnika, dok je u odnosu na L.S. predlog za određivanje pritvora s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju bi se okrivljni, ukoliko bi se našao na slobodi dao u bekstvo, kao i da bi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnika - piše u saopštenju.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaveštena.

Podsetimo, sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović prema nezvaničnim informacijama, pretučen je u jednom stanu na Vračaru. Njega su, kako prenose mediji, pretukle komšije. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten je na odeljenje Hirurgije.

Snežana Đurišić Foto: Boba Nikolić