Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je 17. februara 2026. godine, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, lišen slobode osumnjičeni A.V.R. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave.

- Prema dosadašnjim saznanjima iz predistražnog postupka, sumnja se da je osumnjičeni 17. februara, prilikom pokušaja izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Sremska Rača, u ručnom prtljagu prenosio novac u dinarskoj protivvrednosti od oko 5.000.000 dinara, za koji postoje osnovi sumnje da potiče iz kriminalne delatnosti - navode iz VJT Novi Sad.

Tom prilikom kod njega su pronađena i falsifikovana lična dokumenta Republike Hrvatske, lična karta, vozačka dozvola i pasoš, sa njegovom fotografijom, koja je, kako se sumnja, prethodno nabavio radi upotrebe kao prava.