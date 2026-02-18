U DŽEPU 5 MILIONA DINARA OD KRIMI-POSLOVA I LAŽNA HRVATSKA DOKUMENTA! Pokušao da napusti Srbiju, pa zaustavljen na granici, odmah priveden!
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je 17. februara 2026. godine, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, lišen slobode osumnjičeni A.V.R. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave.
- Prema dosadašnjim saznanjima iz predistražnog postupka, sumnja se da je osumnjičeni 17. februara, prilikom pokušaja izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Sremska Rača, u ručnom prtljagu prenosio novac u dinarskoj protivvrednosti od oko 5.000.000 dinara, za koji postoje osnovi sumnje da potiče iz kriminalne delatnosti - navode iz VJT Novi Sad.
Tom prilikom kod njega su pronađena i falsifikovana lična dokumenta Republike Hrvatske, lična karta, vozačka dozvola i pasoš, sa njegovom fotografijom, koja je, kako se sumnja, prethodno nabavio radi upotrebe kao prava.
Po odobrenju Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. U tom roku biće priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.