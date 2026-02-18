Slušaj vest

Javno tužilaštvo za organizovani kriiminal (JTOK) odbilo je da preuzme predmet i sprovede istragu ubistva Živka Bakića 16. januara ove godine, protiv kojeg se po optužnici tog tužilaštva vodio postupak kao organizatora balkanskog kartela i šverc 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope, saznaje nezvanično Kurir.

Naš izvor otkriva da je ovaj potez JTOK koji je po svim zakonskim parametrima nadležno da postupa u tom predmetu u pravosudnim krugovima ocenjen kao još jedan od velikih skandala.

Prema operativnim informacijama i prikupljenim dokazima, kako nezvanično saznajemo, Živko Bakić je ubijen kao organizator ogranka balkanskog kartela , dok je za sada jedini formalno osumnjičeni za njegovo ubistvo Aleksandar D. najverovatnije angažovan od strane pripadnika kavačkog klana.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je obavilo uviđaj i sve druge neophodne radnje nakon ubistva, da bi se iz komunikacije sa policijom, kako saznajemo, došlo do saznanja o mogućem naručiocu Bakićevog ubistva, da se veruje da reč o obračunu kriminalnih klanova i da bi istragu trebalo da preuzme JTOK, jer je to u njegovoj nadležnosti.

Mesto zločina Foto: Damir Dervišagić

- Ova operativna saznanja potkrepljena su dokazima, koje u interesu istrage ne smemo da objavimo, ali govore u prilog tome da Aleksandar D. nije delovao sam, da je imao jaku podršku i to ne samo od strane pripadnika klana, odnosno naručioca ubistva.

Pored toga JTOK je jedino tužilaštvo u državi nadležno za pribavljanje i uvid u aplikaciju “skaj”, koju su koristila identifikovana lica, a pored ostalog, na osnovu koje je Bakić i optužen u predmetu "balkanski kartel" - otkriva izvor Kurira.

Takođe, kako dodaje, JTOK raspolaže većim resusrsima za istraživanje ovakvih slučajeva i to na nekoliko nivoa.

Međutim, iako je VJT u Beogradu prošle sedmice prosledilo spise predmeta na ocenu nadležnosti, postupajući, inače upućeni tužilac u JTOK, odlučio je da nema dokaza za stvarnu nadležnost JTOK i vratio spise predmeta.

- Ovo je samo još jedan od skandala JTOK, koje preko Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac selektivno otima već “gotove” predmete kao što su slučajevi EPS (Grčić) i “nadstrešnica – korupcija” - da bi se kitilo tuđim perjem ili da bi zaštitilo zakonitog procesuiranja pojedine okrivljene poput predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića, proitv kojeg je ministar pravde podneo krivičnu prijavu - dodaje naš sagovornik.

Nedavno je JTOK od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podseća, bez ikakvog obaveštenja otelo i predmet zaplene 5 tona marihuane u selu Konjuh, iako je VJT sa policijom odradilo kompletnu predistragu i na osnovu svoje prethodno sprovedene istrage zbog zaplene 2 tone marihuane u Zemunu, došlo do daljih informacija koje su rezultirale zaplenom od 5 tona marihuane.