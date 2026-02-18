Slušaj vest

Istražitelji još uvek prikupljaju dokaze i rade na identifikaciji svih umešanih u pokušaj iznude i paljenje automobila Bogdanu Iliću, zvanom Baka Prase a sumnja se da iza napada na influensera stoji takozvani "vračarski klan", saznaje nezvanično Kurir. Operativne informacije, kako naš izvor otkriva, upućuju da su organizatori napada na influensera povezani sa zloglasnim klanom koji stoji i iza serije bombaških napada i paljenja lokala na teritoriji Beograda.

Privođenje osumnjičenog Foto: MUP Srbije

- Steže se obruč oko naručilaca. Za sada je uhapšen Z. R. koji se sumnjiiči da krivično delo pokušaj iznude i izazivanje opšte opasnosti, odnosno paljenje automobila, ali se prikupljanje dokaza u cilju procesuiranja svih učesnika u ovom krivičnom delu nastavlja - otkrio je izvor Kurira.

Podsetimo, skupoceni "mercedes G800 brabus" čiji je vlasnik Baka Prase zapaljen je u ponedeljak, rano ujutru u 3.26. na parkingu ispred zgrade u Hercegovačkoj ulici. Prema nezvaničnim informacijama, kamere su snimile muškarca koji je prišao automobilu, polio ga i zapalio.

Zapaljen automobil Foto: Petar Aleksić

- Sumnja se da je uhapšeni po nalogu za sada nepoznate osobe zapalio automobil, a prikupljaju se dokazi i o eventualnim saučesnicima i pomagačima - potvrdio je naš sagovornik.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, potvrdilo je da vodi istragu protiv Z. R. zbog sumnje da je zajedno sa drugim, za sada NN osobama, izvršio krivično delo.

Inače, vrednost automobila koji je potpuno uništen u podmetnutom požaru, podsetimo, procenjena je na oko pola miliona evra. Ilić je, kako je Kurir pisao, na društvenim mrežama sam objavio video auta u plamenu.

U objavama na društvenim mrežama, influenser je inače i sam aludirao da "nije hteo da plati reket".

Podsetimo, nedavno je u Beogradu uhapšena i kriminalna grupa koju je predvodio Aleksandar Aleksić, zvani Kravica koji se dovodi u vezu sa vračarskim klanom. Kriminalna grupa, podsetimo, sumnjiči se da je mesecima uznemiravala građane napadima na lokale, restorane i kafiću u centru Beograda. Kako je Kurir pisao, posle hapšenja Aleksića, "bombaši" su počeli da padaju jedan po jedan.

Prema rečima izvora Kurira, operativne informacije ukazuju da iako je desetak osumnjičenih uhapšeno za bombaške napade na različitim lokacijama, na slobodi su još uvek "vođe" oko kojih se kako naš sagovornik otkriva "steže obruč".

- Kravica je po nalogu za sada nepoznate osobe išao i nudio obezbeđenje i zaštitu od vračarskog klana a zatim ukoliko se odbije ta zaštita na istu adresu su dolazili bombaši - otkrio je izvor Kurira i dodao da je istraga i dalje u toku, kako bi se utvrdilo ko je nalogodavac bombaških napada, odnosno za koga je Aleksić sa saradnicima bacao bombe i reketirao vlasnike lokala, ali i da li isti nalogodavac stoji iza paljenja džipa Bogdanu Iliću.

- Operativne informacije ukazuju da je spisak njihovih žrtava daleko veći, ali će to biti utvrđeno tokom istrage - otkrio je izvor Kurira.

Privođenje Aleksandra Aleksića na saslušanje Foto: Kurir

On je otkrio da su uhapšeni za bacanje eksplozivne naprave na kuču poznatog pevača Zdravka Čolića, prema sumnjama istražitelja, deo iste grupe.

Naš sagovornik podseća da je Kravica na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu delimično priznao navode iz naredbe o sprovođenju istrage.

Istog dana, kako podseća, na restoran u kom su mu stavljene lisice bačena je bomba, a tokom naredne noći na još jedan poznati ugostiteljski objekat. Međutim, istražitelji su za manje od 24 sata rešili oba napada a osumnjičeni su uhapšeni. Ispostavilo se da je reč o istoj kriminalnoj grupi.

- "Kravica" je kako se sumnja, imao nalogodavca, ali je bio mozak ovog dela grupe koja je u prethodnom periodu zastrašivala vlasnike firmi, kafića i restorana. Postoje dokazi da im je pretio i upozoravao ih da će ukoliko ne prihvate njihovu "zaštitu" i plate po 150.000 evra godišnje, imati "posla" sa "vračarskim klanom" - podseća naš sagovornik.

Pretnje su, kako je Kurir pisao, upućivane porukama putem whats app aplikacije ili grupnim odlaskom do firmi i lokala oštećenih, gde su im pretili pored ostalog i rečima: "bićeš ubijen", "nema ko te spasi", "proći ćeš kao Montoja"... "mafija ne preza ni od čega", te pretili paljenjem lokala.

Uhapšenima u drugoj velikoj akciji, za koje se sumnja da su deo iste kriminalne grupe, na teret je osim napada na Čolinu kuću, stavljen i bombaški napad koji se 20. novembra prošle godine dogodio u Borči.

Naš izvor otkriva da su najnovije informacije iz istrage otkrile da u Borči meta nije bio R. K. u čijem je dvorištvu ekspodirala paklena naprava, već njegove prve komšije.