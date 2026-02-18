Slušaj vest

Jelena Veličković, udovica bivšeg vođe navijača Gorana Veličkovića, koji je prema navodima optužnice namamljen a potom ubijen u kući strave u Ritopeku 3. avgusta 2020. izjavila je danas u Specijalnom sudu u Beogradu da ne razume "polemiku da li je njen muž živ ili nije živ".

Podsetimo, za ubistvo Veličkovića sudi se Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim pripadnicima kriminalne grupe.

Udovica ubijenog navijača, danas je sedela u sudnici dok su izvođeni dokazi sa Skaj aplikacije. Čim je optuženi Miljković završio osporavanje ovih dokaza tvrdeći da su oni "montirani i fotošopirani", za reč se javila Jelena Veličković.

Inače, optuženi su u više navrata pred sudom izjavili da tvrde da su "navodne žrtve iz optužnice žive", odnosno da su nestali.

- Ja bih volela da je moj muž živ i da smo na nekom drugom mestu sada. Ovde sedi Bojan Hrvatin koji je sve priznao, pronađen je njegov DNK u kući. Čemu ova polemika, da li je živ ili nije živ, kada smo mi dobili papir da nije živ - rekla je udovica danas u sudnici.

Goran Veličković, Belivuk, Miljković Foto: Privatna Arhiva, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Inače, Jelena Veličković saslušavana je i tokom istrage i tokom suđenja. Ona je prvi put na jezivim fotografijama supruga prepoznala na ispitivanju u tužilaštvu. Ispričala je i da je supruga kobnog dana, kada je nestao, odvezla do Višegradske ulice.

Svedok saradnik u postupku, Bojan Hrvatin, priznao je da je on namamio Veličkovića da krene sa njim do njive u Ritopeku, pod izgovorom da će tamo doći čovek da mu proda pištolj. Međutim, umesto "čoveka" kako je ispričao Hrvatin, istrćali su pripadnici kriminalne grupe, oteli ga uz povike "policija" i prebacili ga u kuću strave gde je i ubijen.

Za reč se u sudnici danas javio i Veljko Belivuk, koji je takođe osporavao dokaze sa Skaj aplikacije, ali se osvrnuo i na izlaganje Jelene Veličković.