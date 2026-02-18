Slušaj vest

Danas je nešto posle 14 časova došlo do požara na fasadi kuće u Novom Sadu. 

Kako se navodi na Instagram stranici "193ns_rs" do požara je došlo u ulici Alekse Gavrilovića. 

Na lice mesta izašla su dva vatrogasna vozila a brzom reakcijom vatrogasno-spasilačke jedinice požar je ugašen.

Trenutno nije poznato kako je došlo do požara. 

Kurir.rs

