Na lice mesta izašla su dva vatrogasna vozila a brzom reakcijom vatrogasno-spasilačke jedinice požar je ugašen
Buktinja
POŽAR NA FASADI U NOVOM SADU Brzom reakcijom vatrogasaca sprečena dalja eskalacija (FOTO)
Slušaj vest
Danas je nešto posle 14 časova došlo do požara na fasadi kuće u Novom Sadu.
Kako se navodi na Instagram stranici "193ns_rs" do požara je došlo u ulici Alekse Gavrilovića.
Na lice mesta izašla su dva vatrogasna vozila a brzom reakcijom vatrogasno-spasilačke jedinice požar je ugašen.
Trenutno nije poznato kako je došlo do požara.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši