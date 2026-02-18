Na licu mesta bili su vatrogasci, policija i hitna pomoć. Saobraćaj je obustavljen.
Hronika
TEŠKA NESREĆA KOD NOVOG SADA Povređeni dečak (13) i devojka (20), sa teškim povredama prevezeni u bolnicu
Slušaj vest
Dečak (13) i devojka (20) povređeni su večeras u nesreći koja se dogodila na izlazu iz Novog Sada ka Rumenci.
Na licu mesta bili su vatrogasci, policija i hitna pomoć. Saobraćaj je obustavljen.
- Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad na licu mesta intervenisale su dve lekarske ekipe. Povređen je dečak star 13 godina koji je zadobio politraumatske povrede i u svesnom stanju je prevezen u dečju bolnicu na odeljenje hirurgije. Žensko lice staro 20 godina sa višestrukim povredama je u svesnom stanju prevezena na odeljenje reanimacije UC KCV - prenosi 192.
Kurir.rs/192
Reaguj
Komentariši