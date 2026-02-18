Slušaj vest

Dečak (13) i devojka (20) povređeni su večeras u nesreći koja se dogodila na izlazu iz Novog Sada ka Rumenci.

Na licu mesta bili su vatrogasci, policija i hitna pomoć. Saobraćaj je obustavljen.

- Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad na licu mesta intervenisale su dve lekarske ekipe. Povređen je dečak star 13 godina koji je zadobio politraumatske povrede i u svesnom stanju je prevezen u dečju bolnicu na odeljenje hirurgije. Žensko lice staro 20 godina sa višestrukim povredama je u svesnom stanju prevezena na odeljenje reanimacije UC KCV - prenosi 192.

Kurir.rs/192

Ne propustiteStarsISPLIVALA FOTOGRAFIJA JUTJUBERA PRE UDESA: Ispred Simija pun sto flaša pića, a onda se zakucaom BMW u parkirana vozila (FOTO)
Bojan Simonović Simi
HronikaJEZIV SUDAR KAMIONA U SMEDEREVU! Čovek ostao zarobljen u vozilu, vatrogasci na terenu
vatrogasci-hitna.jpg
HronikaOVO JE KAZNA ZATVORA KOJA PRETI VOZAČU KAMIONA KOJI JE UDARIO TENISERKIN AUTOMOBIL! Oglasio se advokat povodom smrti Tatjane Ječmenice
Tatjana Ječmenica poginula
StarsKO JE JUTJUBER SIMI KOJI SE ZAKUCAO BMW OD 200.000 € U PARKIRANA KOLA: Imao avanturu o kojoj je pisao region, oduševio javnost kada je delio besplatan hleb
Jutjuber Bojan Simonović Simi (4).png