"Urlao je u sudnici na mene, sudiju i sve ostale jer mu je produžen pritvor. Na kraju je sudija morao da prekine ročište", reči su Srpkinje Dejane Ć. (22), koju je brutalno pretukao Vaso R. u kafiću u Beranama, nakon današnjeg ročišta u Osnovnom sudu u Beranama.

Osumnjičenom je prvo produžen pritvor, usled čega je drama zbog koje je sudija morao da prekine ročište. Naime, kako je "Kurir" pisao, Vaso R. (43) uhapšen zbog brutalnog nasilja nad Srpkinjom, a koje je snimljeno nadzornim kamerama.

Na snimku jezivog nasilja koji je objavio "Kurir", vidi se kako osumnjičeni Dejanu zverski tukao, a onda nonšalantno izašao iz kafića u kojem je ona radila u Crnoj Gori.

Napad se dogodio 25. oktobra 2025. godine.

Saslušani svedoci

Kako je Dejana ispričala, na današnjem suđenju svedočilo je još dvoje medicinskih radnika koji su je pregledali nakon brutalnog nasilja koje je doživela, a jedan svedok, ponovo nije došao.

- Na današnjem suđenju trebalo je da se sasluša svedok Milivoje B., ali policija ga nije pronašla na adresi i nisu uspeli da ga dovedu. Sudija je ponovo izdao njegov nalog za privođenje kako bi mogao da uzme i njegovu izjavu. Na konstataciju sudije da Mića očigledno izbegava da dođe, Vaso je rekao: " Ima svoje razloge sto ne dolazi..." - tvrdi Dejana.

Dejana je rekla da su svedočila preostala dva doktora koja su te noći dežurala u UC u Beranama, te da je jedna od svedoka navodno rekla da je neurolog bio taj koji je trebao da konstatuje teške telesne povrede.

- U jednom trenutku Vaso je ušao u raspravu sa jedim doktorom i počeo da viče na njega nekontrolisano. Ubrzo je izašao iz sudnice i ostao je samo Vaso, sudija, tužilac, porota i ja - tvrdi ona.

"Urlao je i na sudiju i na sve u sudnici"

Dejana je istakla da je suđenje bilo vrlo traumatično jer je, prema njenim tvrdnjama, osumnjičeni neprestano vikao na nju i ostale prisutne.

- On je podivljao kada mu je sudija produžio pritvor. Vrištao je, onda se obratio sudiji: "Pustite me napolje, ja kući imam decu!", rekao je da će zbog mene morati svima da se dokazuje i pravda da nije nasilnik, a snimak svedoči da ipak jeste - tvrdi ona.

Prema njenim rečima, tada je od sudije zatražila da se obrati osumnjičenom.

- Pitala sam ga: "A je li Vaso, na moje dete kući nisi mislio kada si me onako tukao i šutirao me dok sam ležala bez svesti?!", nakon toga je usledio potpuni haos. Celo suđenje je bilo izuzetno stresno i napeto - rekla je Dejana.

Na prethodnom ročištu svedočilo je troje doktora koji su bili dežurni te noći kada je Dejana prebijena, a oni prilikom pregleda Dejani nisu konstatovali teške telesne povrede koje je sudski veštak naknadno dokazao.

Prikazan snimak brutalnog nasilja

Nakon što su ranije saslušani svedoci, u sudnici je prikazan snimak na kojem se vidi kako Vaso zverski tuče Dejanu, nakon čega je, dok leži bez svesti, i šutira u glavu.

- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, dodatno me uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sedela sam i nemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi... - otkrila je tada pretučena Srpkinja.

Ona je ispričala i kako se ponašao osumnjičeni Vaso dok je gledao snimak.

- On je sedeo ispred mene, i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak izašla sam 10 minuta na pauzu. Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene - ispričala je Dejana.

