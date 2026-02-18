Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. V. R. (1980), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave.

Sumnja se da je on, 17. februara ove godine, na Graničnom prelazu Sremska Rača, izbegavajući mere carinskog nadzora, pokušao da prenese iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu novac u protivdinarskoj vrednosti od oko 5.000.000 dinara koji, kako se sumnja, potiče iz kriminalnih aktivnosti.

Novac je pronađen sakriven u gepeku automobila kojim je upravljao osumnjičeni, dok su u vozilu nađena i njegova falsifikovana lična dokumenta sa njegovom fotografijom.