Društvenim mrežama danas se proširio apel ili poziv u pomoć koji šalje jedna Beograđanka kako bi zaštitila drugu, mlađu sugrađanku.

Kako se navodi u njenim objavama, njih dve su se upoznale kada se mlađa usred noći odazvala pozivu da pričuva dva šteneta. Bilo je to 1. februara ove godine. Od tada kreće komunikacija među njima, a sve je postalo jasno kada je devojka, za koju se ispostavilo da živi s momkom u Surčinu, poslala poruku:

"Moram što pre da napustim ovaj stan, molim te dođi po bebe što pre. Ne odgovaraj ništa jer će videti".

Foto: Printscreen/Instagram

Danima je trajala mučna komunikacija preko telefona, odnosno društvenih mreža, dok konačno žena koja je sve ovo objavila, zajedno s drugaricom, nije došla pred zgradu u kojoj živi zlostavljana devojka. I tada kreće drama.

Kulminacija se dogodila kada se pred zgradom pojavio nasilnik, koji je počeo da urla, preti i lupa sve pred sobom.

"Komšije su stajale ispred zgrade i gledale šta se dešava, niko nije pomogao", navodi se.

Ceo haos se završio dolaskom policije, koja je privela nasilnika. Njemu je kasnije određeno zadržavanje od 30 dana.