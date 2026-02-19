Hronika
HAOS NA IBARSKOJ MAGISTRALI ZBOG IZVRŠITELJA: Crnobrnja se polio benzinom, preti da će se zapaliti
Želimir Crnorbnja, vlasnik auto-servisa na Ibarskoj magistrali, oko 7.30 časova polio se benzinom i preti da će se zapaliti, ukoliko izvršitelji uđu u njegov plac, koji je, kako sam tvrdi, kupio 2011. godine i isplatio ceo iznos.
Crnorbnja proteklih godina vodi pravnu i sudsku borbu oko imovine - zemljišta i objekta koji je, kako tvrdi, kupio 2011. godine. Izvršitelji su više puta pokušavali da ga isele, a on im se tokom tih pokušaja žestoko protivio.
Podsetimo, pre godinu dana, Crnobrnja je tokom pokušaja iseljenja izlazio na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na svoju slepoočnicu i pretio da će se ubiti, nakon čega je posle nekoliko sati drame predao oružje policiji.
Kurir.rs/telegraf
