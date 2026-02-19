Slušaj vest

U beogradskom naselju Voždovac, po treći put u istoj ulici gore automobili. Novinar Pavle Ivković našao se na licu mesta sa najnovijim informacijama

- Treći automobil je u istom vlasništvu istih ljudi kojima su zapaljena dva automobila sredinom decembra meseca. Automobil je sklonjen sa lica mesta, ali prema fotografijama videli smo da je auto potpuno uništen. Od komšija koji su ovde prolazili i krenuli na posao rekli su nam da je sredinom decembra istoj porodici zapaljena dva automobila marke Range Rover i BMW - kaže Ivković i dodaje:

Pavle Ivković Foto: Kurir Televizija

- Ovaj auto je zapaljen tokom jučerašnjeg dana, potpuno je uništen, šta je motiv svega ovoga, to će naravno pokazati istraga. Ono što je najbitnije u ovom trenutku jeste da u svakoj kući postoje nadzorne kamere i policija je uzela sve snimke koje će zapravo i dovesti do osumnjičenog koji je ovo uradio.

Komšije u strahu

Po poslednjim informacijama, na snimku se vidi muškarac obučen u crno kako poliva zapaljivu masu preko automobila, pali vatru i odlazi.

Jedan od komšija rekao je za Kurir televiziju da je u strahu zato što što je ovo već treći put paljenja automobila. Kažu da se plaše da ne dođe do četvrtog puta i da se vatra ne proširi na ostale automobile.

Ilustracija Foto: Petar Aleksić

- U ovoj ulici ima mnogo parkiranih automobila, što zapravo može da izazove veći požar - kaže Ivković.

Podsetimo, prema ranijim saznanjima, vlasnica jednog od zapaljenih luksuznih automobila sa stranim registarskim tablicama je žena H. Ć. (46), dok je drugo vozilo bilo u vlasništvu poznate privatne firme.

