Telo nepoznate osobe pronađeno je sinoć na pločniku u Ulici kneginje Zorke na Vračaru u Beogradu,  a prema nezvaničnim saznanjima Kurira, reč je o samoubistvu skokom sa prozora stana.

Kako Kurir saznaje, nadležne službe su brzo izašle na teren nakon prijave građana koji su primetili telo na trotoaru. Policija je odmah blokirala deo ulice i obavila uviđaj, a okolnosti tragedije se utvrđuju.

- Prema prvim informacijama, nema elemenata koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Sve ukazuje na to da je reč o samoubistvu i da je osoba skočila sa prozora stana - rekao je za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Stanari okolnih zgrada navode da su zatečeni prizorom.

Istraga je u toku.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

