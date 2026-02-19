Slušaj vest

Telo nepoznate osobe pronađeno je sinoć na pločniku u Ulici kneginje Zorke na Vračaru u Beogradu, a prema nezvaničnim saznanjima Kurira, reč je o samoubistvu skokom sa prozora stana.

Kako Kurir saznaje, nadležne službe su brzo izašle na teren nakon prijave građana koji su primetili telo na trotoaru. Policija je odmah blokirala deo ulice i obavila uviđaj, a okolnosti tragedije se utvrđuju.

- Prema prvim informacijama, nema elemenata koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Sve ukazuje na to da je reč o samoubistvu i da je osoba skočila sa prozora stana - rekao je za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Stanari okolnih zgrada navode da su zatečeni prizorom.

Istraga je u toku.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.