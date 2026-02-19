Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros nešto posle 3 sata na Kružnom putu kod Bubanj Potoka ka Leštanima kada je devojka (26) izgubila kontrolu nad automobilom.

Devojka je upravljala automobilom marke "mazda", da bi u jednom trenutku, zbog klizavog kolovoza, izgubila kontrolu nad vozilom, a zatim se prevrnula nekoliko puta na deonici od 15 metara.

Sreća u nesreći

Prolaznici koji su se našli na tom putu izvukli su je iz uništenog vozila.

Kako prenose domaći mediji, devojka koja je upravljala automobilom zadobila je lakše telesne povrede, a ruke su joj od izlomljenog stakla sa šoferšajbne bile potpuno krvave.

Devojka je pukom srećom zadobila samo lakše povrede glave i zbrinuta je na VMA.

Kurir.rs/Informer

