AUTOMOBIL SE PREVRTAO 15 METARA, DEVOJKA ČUDOM ŽIVA: Teška saobraćajka kod Bubanj Potoka: Prolaznici izvlačili povređenu iz smrskane "mazde"
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros nešto posle 3 sata na Kružnom putu kod Bubanj Potoka ka Leštanima kada je devojka (26) izgubila kontrolu nad automobilom.
Devojka je upravljala automobilom marke "mazda", da bi u jednom trenutku, zbog klizavog kolovoza, izgubila kontrolu nad vozilom, a zatim se prevrnula nekoliko puta na deonici od 15 metara.
Prolaznici koji su se našli na tom putu izvukli su je iz uništenog vozila.
Kako prenose domaći mediji, devojka koja je upravljala automobilom zadobila je lakše telesne povrede, a ruke su joj od izlomljenog stakla sa šoferšajbne bile potpuno krvave.
Devojka je pukom srećom zadobila samo lakše povrede glave i zbrinuta je na VMA.
