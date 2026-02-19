Slušaj vest

Okončano je suđenje Bra­ni­slavu Radiću (50), ko­ji se te­re­ti da je pre tačno dve godine, 18. fe­bru­a­ra 2024. godine, u po­ro­dič­noj ku­ći u Rakov­cu, pod dejstvom alkohola sa 2,84 promila, kršeći meru zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom Dra­ga­nom Radić (47), na svirep način nožem usmr­tio nju i nje­nu maj­ku Na­du Četnik (75).

Dragana Radić Foto: Facebook

Izricanje presude zakazano je za 4. mart, a prilikom iznošenja završnih reči, viši javni tužilac predložila je da se Radiću, kao jedinu akdekvatnu kaznu, izrekne doživotni zatvor. Smatra da je u celosti dokazano da je on počinio teško ubistvo kako mu se stavlja na teret, i to uz svirepost i kršenje zabrane prilaska.

Ona je podsetila da je okrivljeni zatečen na licu mesta kako leži pored pokojne bivše supruge Dragane, kao i da je na mestu gde je ona nađena bilo mnogo krvi. Dodala je i da je prvo ubijena Nada Četnik, a zatim njena ćerka Dragana.

Foto: Nenad Kostić

Takođe, podsetila je i da je Radić višestruko osuđivan zbog krivičnih dela sa elementima nasilja.

Radićev branilac u završnoj reči je naglasio da je okrivljeni zatečen u stanju teškog rastrojstva i pijanstva. Njegova alkoholisanost, kako je rekao, verovatno je bila veća od 2,48 koliko se navodi u optužnici, jer je, pre vađenja krvi, primio infuziju.

Izrazio žaljenje

Radić je izrazio žaljenje i napomenuo da mu ni posle dve godine nije jasno šta se desilo i da, po njegovom mišljenju, to nije razjašnjeno.

- Iskreno mi je žao Dragane i njene majke i raspada moje porodice - navodno je rekao okrivljeni, dok je njegov branilac izjavio:

- Smatram da moj branjenik nije prekršio meru zabrane prilaska jer je Dragana samoinicijativno i dobrovoljno stupila u kontakt sa Branislavom u avgustu 2023. godine.

Nada Četnik Foto: Facebook

Napomenuo je da ukoliko sud nađe da je Radić kriv, ima u vidu brojne olakšavajuće okolnosti, poput toga da se korektno držao na sudu, da mu je stalo do toga da se utvrdi istina i da je pokazao žaljenje zbog smrti supruge i tašte.

- Postupak je potvrdio da nije unapred planirao, niti je hteo izvršenje i nije postupao sa umišljajem - naveo je branilac okrivljenog.

Svedočenje drugarice

Podsetimo, drugarica sada pokojne Dragane, Mihaela Maša Dulić, rekla je na jednom od suđenja da je Branislav kobnog dana pozvao.

- U tu nedelju, kada se sve dogodilo, Branislav me je zvao uveče između 20 i 20.30 časova i rekao da se više nikada nećemo čuti, misleći na njega i mene. Rekao je da ih je ubio sve. Odmah sam pozvala policiju, ali su mi u policiji rekli da je patrola već na putu mesta događaja. Nisam verovala da se to zaista desilo, pa sam pozvala Draganu, nadajući se da ću čuti njen glas, ali se na njen mobilni telefon javio Branislav - ispričala je svedokinja tada i dodala da je pitala Branislava šta je to uradio, a da joj je on odgovorio: „Ležim pored nje i krvavu je ljubim.“

Ona je takođe rekla da je okrivljeni imao meru zabrane prilaska sada pokojnoj Dragani, ali da je ona tu meru kršila i često odlazila kod njega.

- Oni su jedno prema drugom imali takvu ljubav, da ja to nigde nisam videla - navela je prilikom svog svedočenja,

"Ne sećam se svega..."