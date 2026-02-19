Slušaj vest

Dečak (13) juče je povređen u sudaru na putu između Novog Sada i Rumenke.

On je nakon saobraćajke, dobrog opšteg stanja, primljen na opservaciju u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Kako prenose mediji, dečak je zadobio kontuziju glave i stomaka i nalazi se na odeljenju dečije hirurgije.

O zdravstvenom stanju devojke koja je takođe povređena u nezgodi još uvek nema informacija.

Teška nesreća

Podsetimo, dečak (13) i devojka (20) povređeni su sinoć u nesreći koja se dogodila na izlazu iz Novog Sada ka Rumenci.

Na licu mesta bili su vatrogasci, policija i hitna pomoć. Saobraćaj je obustavljen.