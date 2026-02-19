OTKRIVENO U KAKVOM JE STANJU DEČAK (13) NAKON TEŠKE NESREĆE U NOVOM SADU: Ima kontuziju glave i stomaka, smešten na hirurgiju! S njim bila i devojka (20)
Dečak (13) juče je povređen u sudaru na putu između Novog Sada i Rumenke.
On je nakon saobraćajke, dobrog opšteg stanja, primljen na opservaciju u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
Kako prenose mediji, dečak je zadobio kontuziju glave i stomaka i nalazi se na odeljenju dečije hirurgije.
O zdravstvenom stanju devojke koja je takođe povređena u nezgodi još uvek nema informacija.
Teška nesreća
Podsetimo, dečak (13) i devojka (20) povređeni su sinoć u nesreći koja se dogodila na izlazu iz Novog Sada ka Rumenci.
Na licu mesta bili su vatrogasci, policija i hitna pomoć. Saobraćaj je obustavljen.
- Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad na licu mesta intervenisale su dve lekarske ekipe. Povređen je dečak star 13 godina koji je zadobio politraumatske povrede i u svesnom stanju je prevezen u Dečju bolnicu na Odeljenje hirurgije. Žensko lice staro 20 godina sa višestrukim povredama je u svesnom stanju prevezena na Odeljenje reanimacije UC KCV - prenosi 192.
Kurir.rs/Dnevnik