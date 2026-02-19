Slušaj vest

Osumnjičeni M.Ć. (31) uhapšen je u utorak zbog sumnje da je u Beogradu pre nekoliko dana brutalno pretukao mladića L.L. (19), zajedno sa još 10 osoba, a sada se pojavio i jezivi snimak događaja u Humskoj ulici.

Kako se sumnja, oni su na uglu Humske i Dinarske ulice u Beogradu, žrtvu tukli palicama po glavi i telu usled čega je nesrećni tinejdžer zadobio teške telesne povrede.

Na snimku koji se pojavio na insternetu, maskirani muškarci, sa crnim kapuljačama na glavi, zaustavili su dva automobila tik po izlasku iz raskrsnice i odmah se uputili ka žrtvi.

Jedan od napadača mu je odmah prišao i privukao ga ka sebi, dok je nesrećni mladić pokušao da se odupre i pobegne.

Međutim, muškarci su ga opkolili i udarcima oborili na ulicu, nasred pešačkog prelaza i tako zaustavili saobraćaj, ali to ih nije sprečilo da nastave sa šutiranjem i udaranjem u predelu glave i tela. Muškarci su tinejdžera udarali rukama, nogama i palicama, čak i nakon što su videli da se više ne pomera i ne reaguje.

Oni su se nakon brutalnog nasilja koje su izvršili vratili u automobile marke "audi" i "folksvagen" i odvezli se. Slučajni prolaznici i učesnici u saobraćaju odmah su se okupili oko žrtve i pružili mu pomoć.

Jedan uhapšen, za ostalima se traga

Podsetimo, uhapšeni muškarac M. Ć. je saslušan u tužilaštvu gde se branio ćutanjem, nakon čega je predloženo da mu se odredi pritvor.

- Obaveštavam vas da je povodom događaja od 16. februara 2026. godine u kojem je u Humskoj ulici u Beogradu, jedno lice zadobilo teške telesne povrede, određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati u odnosu na M.Ć. zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. U navedenom roku osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod postupajućeg javnog tužioca, nakon njegovog saslušanja tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju - saopšteno je iz Prvog tužilaštva.

Kako se dalje navodi u saopštenju, imajući u vidu da se sumnja da je osumnjičeni imao saučesnike pri izvršenju krivičnog dela za istima se i dalje traga.