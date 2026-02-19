Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije, uhapsili su M. D. (76) iz Despotovca, vlasnika i zakonskog zastupnika PD „Sloga“ DOO Novi Sad zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Hapšenje zbog korupcije u Kraljevu Izvor: Mup Srbije

- On se sumnjiči da je, u periodu od novembra 2020. do juna 2021. godine, bez evidentiranja u poslovnim knjigama, izvršio neovlašćenu prodaju dobara drugom pravnom licu, čiji je korisnik bilo njegovo privredno društvo, a vlasnik Republika Srbija - piše u saopštenju.

Novac je zadržao za sebe čime je ostvario korist u iznosu od 2.249.500 dinara.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaU DŽEPU 5 MILIONA DINARA OD KRIMI-POSLOVA I LAŽNA HRVATSKA DOKUMENTA! Pokušao da napusti Srbiju, pa zaustavljen na granici, odmah priveden!
131321321.jpg
HronikaBORBA PROTIV KORUPCIJE U NIŠU: Za 7 godina osuđeno 1.020 osoba za korupciju u Nišavskom okrugu
0-02-05-f0327809715a451e11e7f064bcfc9dc9f335af762353891620b9dcb7b5ee6af7_930494cd0f80a348.jpg
HronikaDRŽAVA PROTIV KORUPCIJE! U 2025. POLITIČARI, FUNKCIONERI, BIZNISMENI I DIREKTORI HAPŠENI REDOM: Zaplenjene im zlatne poluge, roleksi i lux vozni parkovi! (foto)
korupcija.jpg
HronikaUHAPŠENO 29 LJUDI ZBOG PRANJA PARA! Razbijena velika krimi grupa u Novom Sadu, sumnja se da su oprali više od 389 MILIONA
hapšenje (4).png