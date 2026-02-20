Slušaj vest

Nepunih osam meseci nakon stravične saobraćajne nesreće na auto-putu Beograd-Niš, kod Bubanj potoka, porodica Milice Marković (22) i dalje čeka pravdu. Mlada devojka preminula je 12 dana nakon što je zadobila teške telesne povrede kada je 17. jula 2025. godine na njen automobil, koji je bio zaustavljen u zaustavnoj traci, naleteo BMW kojim je upravljao lekar S.V.

U potresnoj ispovesti za Kurir, njen otac Dejan Marković kaže da porodica i dalje nema konkretne informacije o toku postupka.

- Ušli smo u osmi mesec u kom ne znamo apsolutno ništa. Optužnica još uvek nije podignuta - kaže na početku razgovora Dejan.

On objašnjava da je, prema informacijama koje je dobio iz tužilaštva, do sada završeno medicinsko veštačenje, ali da se i dalje čeka saobraćajno veštačenje.

- Jedino što znam jeste da je urađeno medicinsko veštačenje i da se čeka saobraćajno veštačenje koje je, kako su mi rekli, još uvek u toku. Sve stoji, a mi živimo u neizvesnosti - dodaje on.

Kako je ranije potvrđeno iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva, protiv vozača BMW-a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnim ishodom, a nakon saslušanja određena mu je mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole.

Ovo bi mogao biti ključan dokaz

Milica je kobnog dana stajala u zaustavnoj traci, jer joj se automobil pregrejao. Neposredno pre nesreće javila se kolegama s posla i poslala fotografiju.

- Nakon nesreće, nama su vraćene njene stvari, ali njen telefon nije pronađen. To smo odmah prijavili policiji kada su nam vratili vozilo i posle toga, ništa - priča Dejan.

On naglašava da bi upravo taj telefon mogao da bude ključan dokaz.

- Moje dete je neposredno pre nesreće javilo na poslu da će kasniti i poslala je snimak kako stoji u zaustavnoj traci. Navela je da je upalila sva četiri žmigavca jer joj je automobil podigao temperaturu. Zvala je i dečka i snimila gde je stala. Postoji mogućnost da je snimila i sam trenutak nesreće. Ali bez telefona, o tome ništa ne znamo - kaže otac.

Prema njegovim rečima, vozač koji je upravljao BMW-om bio je priveden, ali je nakon isteka policijskog zadržavanja pušten na slobodu.

- Kada mu je isteklo zadržavanje, pušten je. Saznao sam da je odmah otišao u Zvornik, s obzirom na to da ima dvojno državljanstvo i da nije zadržan ovde. A kada je posle 12 dana borbe moja Milica izgubila život, poslao nam je telegram saučešća - navodi Marković.

Automobil marke "smart", kojim je upravljala Milica, kako se može videti na snimku, bio je potpuno uništen nakon silovitog udarca, dok je na BMW-u oštećen prednji deo.

Veliki gubitak

Ipak, iza svih pravnih procedura i papira ostaje ono što porodicu najviše boli, nenadoknadiv gubitak.

- Dvanaest dana smo imali nadu. Borili smo se svim silama da nam dete preživi. Svaki poziv lekara, svaki ulazak u bolnicu nosio je i strah i nadu - priseća se Dejan.

- Kada je podlegla povredama, za nas je to bio ogroman udarac. Supruga i ja imamo još dvoje dece, ali zauvek će ostati ta rupa u srcima - kaže on.

Nakon tragedije, život porodice je, kako kaže, stao.

- Dva meseca nisam radio. Nisam mogao. Morao sam kasnije da se vratim svakodnevnim obavezama, ali kako čovek može da bude dobro posle ovoga? Kažem da sam dobro, ali to nije istina - priznaje i dodaje da u molitvama pokušava da pronađe mir.