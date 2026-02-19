Slušaj vest

Branko Pušica, optuženi za dvostruko ubistvo bračnog para Novaković u novogodišnjoj noći 2024. godine, doveden je danas u pratnji dvojice policajaca na ponovljeno suđenje za stravični zločin.

Danas bi pred Višim sudom u Užicu trebalo da počne ponovljeno suđenje Branku Pušici za dvostruko ubistvo u Arilju, nakon što je odlukom Apelacionog suda prva, šokantna presuda od 18 godina zatvora za dva teška ubistva i nedozvoljeno držanje oružja, ukinuta.

Uoči današnjeg suđenja oglasio se brat ubijenog Predraga.

Foto: Facebook, Instagram

- Kao što znate, bilo je javnih razgovora najvećih stručnjaka u ovoj oblasti I svi su jednoglasno bili složni da za ovo delo postoji jedna i isključivo jedna kazna, a to je doživotni zatvor. Mi nećemo prihvatiti ni jednu godinu, jedan dan ili minut manje od doživotne robije. Borićemo se svim snagama da dobijemo pravdu - ističe on.

Prvostepena presuda

Podsetimo, u novembru prošle godine, tačno 11 meseci od nezapamćenog dvostrukog ubistva, doneta je šokantna presuda Branku Pušici, ubici iz Arilja, kojom je on osuđen na 17 godina za dva teška ubistva i godinu dana zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Dvoje maloletne dece u sekundi je ostalo bez oba roditelja, a tužilac je u završnoj reči na suđenju za ubistvo u Arilju naveo da je zločin izvršen iz niskih pobuda i bezobzirne osvete.

"Mi moramo da se borimo"

Brat ubijenog Predraga, Nenad, kazao je i da se sada nadaju da će sudija sagledati kompletnu sliku celog slučaja, sve dokaze, sve prikupljene materijale, sve činjenice, te da će adekvatno presuditi ovog puta.

- Mi definitivno moramo da se borimo, naglašavam da su sve činjenice na strani toga da presuda mora biti adekvatna, to je doživotna, mi bukvalno nećemo dozvoliti jedan dan umanjenja, a ne jednu godinu, za nas je jedina presuda koja je prihvatljiva doživotna. I do tog trenutka ćemo se mi boriti - kazao je Novaković.

Foto: Društvene Mreže, Kurir

A pravna borba počinje već narednog četvrtka, za kada je zakazan početak ponovljenog suđenja.

Pucao u njih u kafiću

Ubistvo se dogodilo u kafiću na dočeku Nove godine. Pušica je kobnog dana došao u kafić i ispalio više hitaca u Ivanu i Predraga Novaković koji su od zadobijenih povreda preminuli u užičkoj bolnici.

Iza njih je ostalo dvoje dece. Nakon toga, Pušica je pobegao sa lica mesta, međutim ubrzo je uhapšen.