Beogradska policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su izvršili brutalno razbojništvo u okolini prestonice.

Prema nezvaničnim saznanjima, žrtva je prošla kroz pravu agoniju, a detalji ovog svirepog napada koji se dogodio pre deset dana tek sada šokiraju javnost.

Kako saznajemo, napadači su bili detaljno pripremljeni za akciju. U dom žrtve upali su u toku noći, a njihov cilj bila je novčana ušteđevina koju je nesrećni čovek godinama čuvao.

Nisu mu dali šansu

Žrtva je istražiteljima potvrdila da su razbojnici bili maskirani, što dodatno otežava identifikaciju, ali ukazuje na to da su napadači profesionalci koji ništa nisu prepustili slučaju.

Čim su ušli u objekat, muškarca su vezali, a potom počeli sa zverskim mučenjem.

Prema nezvaničnim informacijama, napadači su nesrećnog čoveka davili i fizički maltretirali sve dok, u samrtnom strahu, nije otkrio tačnu lokaciju gde se nalazi novac.

Nakon što su dobili šta su želeli, uzeli su svu ušteđevinu i pobegli u nepoznatom pravcu.

Ćerka potvrdila dolazak policije

Ćerka žrtve kratko je potvrdila da je policija obavila uviđaj.

- Ne želimo da dajemo nikakve izjave niti da otkrivamo detalje. Policija je bila ovde i oni rade na slučaju - izjavila je ćerka oštećenog.

Tužilaštvo pokrenulo istragu